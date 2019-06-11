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У Зеленського кажуть, що укази Порошенка скасовано як незаконні

Вівторок, 11 червня 2019, 16:25

В Адміністрації президента Володимира Зеленського кажуть, що глава держави скасував два укази свого попередника Петра Порошенка про призначення членів Вищої ради правосуддя як незаконні.

Про це заявив на брифінгу 11 червня заступник голови АП Руслан Рябошапка.

"Наприкінці каденції президента Порошенка було змінено правила процедури щодо конкурсного добору у Вищу раду правосуддя. Не дочекавшись рішення конкурсної комісії, завершення відбору, Порошенко призначив всупереч закону про ВРП", – сказав Рябошапка.

"Сьогодні справедливість було відновлено. Зеленський підписав указ про скасування тих рішень та оголосив новий конкурс на посади членів ВРП", – додав він.

На уточнююче запитання Рябошапка зазначив, що не вбачає в цьому рішенні втручання в діяльність судової гілки влади

"Це відновлення справедливості, оскільки ті укази були видані з порушенням як Конституції так і закону про Вищу раду правосуддя. Президент як гарант дотримання прав людини та Конституції не може не реагувати на укази, які явно суперечать законодавству", – сказав заступник глави АП.

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Нагадаємо:

  • 13 травня чинний на той час президент Петро Порошенко призначив Андрія Василенка та Михайла Ісакова членами Вищої ради правосуддя.
  • 10 червня шостий президент Володимир Зеленський скасував ці два укази свого попередника.
  • Також Зеленський видав указ №357 про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя.
  • Вища рада правосуддя – це орган, який забезпечує незалежність судової влади і її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності й доброчесності.
  • Її створення передбачала судова реформа 2016 року на заміну Вищої ради юстиції. Закон "Про Вищу раду правосуддя" набув чинності 5 січня 2017 року.
  • Строк повноважень членів Вищої ради правосуддя – 4 роки.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Зеленськийзаконодавствосуд
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