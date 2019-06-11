У Зеленского говорят, что указы Порошенко отменены как незаконные

В Администрации президента Владимира Зеленского говорят, что глава государства отменил два указа своего предшественника Петра Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия как незаконные.

Об этом заявил на брифинге 11 июня заместитель главы АП Руслан Рябошапка.

"В конце каденции президента Порошенко были изменены правила процедуры по конкурсного отбору в Высший совет правосудия. Не дождавшись решения конкурсной комиссии, завершения отбора, Порошенко назначил вопреки закону о ВСП", - сказал Рябошапка.

"Сегодня справедливость была восстановлена. Зеленский подписал указ об отмене тех решений и объявил новый конкурс на должности членов ВСП", - добавил он.

На уточняющий вопрос Рябошапка отметил, что не видит в этом решении вмешательства в деятельность судебной ветви власти

"Это восстановление справедливости, поскольку те указы были выданы с нарушением как Конституции так и закона о Высшем совете правосудия. Президент как гарант соблюдения прав человека и Конституции не может не реагировать на указы, которые явно противоречат законодательству", - сказал замглавы АП.

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Напомним: