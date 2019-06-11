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У Зеленского говорят, что указы Порошенко отменены как незаконные

Вторник, 11 июня 2019, 16:25

В Администрации президента Владимира Зеленского говорят, что глава государства отменил два указа своего предшественника Петра Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия как незаконные.

Об этом заявил на брифинге 11 июня заместитель главы АП Руслан Рябошапка.

"В конце каденции президента Порошенко были изменены правила процедуры по конкурсного отбору в Высший совет правосудия. Не дождавшись решения конкурсной комиссии, завершения отбора, Порошенко назначил вопреки закону о ВСП", - сказал Рябошапка.

"Сегодня справедливость была восстановлена. Зеленский подписал указ об отмене тех решений и объявил новый конкурс на должности членов ВСП", - добавил он.

На уточняющий вопрос Рябошапка отметил, что не видит в этом решении вмешательства в деятельность судебной ветви власти

"Это восстановление справедливости, поскольку те указы были выданы с нарушением как Конституции так и закона о Высшем совете правосудия. Президент как гарант соблюдения прав человека и Конституции не может не реагировать на указы, которые явно противоречат законодательству", - сказал замглавы АП.

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Напомним:

  • 13 мая действующий в то время президент Петр Порошенко назначил Андрея Василенко и Михаила Исакова членами Высшего совета правосудия.
  • 10 июня шестой президент Владимир Зеленский отменил эти два указа своего предшественника.
  • Высший совет правосудия - это орган, который обеспечивает независимость судебной власти и ее функционирования на основе ответственности, подотчетности и добродетели.
  • Его создание предусматривала судебная реформа 2016 года на замену Высшего совета юстиции. Закон "О Высшем совете правосудия" вступил в силу 5 января 2017 года.
  • Срок полномочий членов Высшего совета правосудия - 4 года.

Валентина Романенко, УП
Темы: Зеленскийзаконодательствосуд
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