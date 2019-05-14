Порошенко призначив двох членів Вищої ради правосуддя

Президент Петро Порошенко призначив Андрія Василенка та Михайла Ісакова членами Вищої ради правосуддя.

Відповідні укази від 13 травня оприлюднено на сайті глави держави.

22 квітня Окружний адміністративний суд Києва через позов заборонив призначати членів ВРП за президентською квотою.



Позивач просив визнати протиправним і скасувати рішення Конкурсної комісії з добору кандидатів, стосовно яких проводиться спеціальна перевірка, а також провести конкурс повторно.

Вища рада правосуддя складається з 21 члена.

Із них 10-х обирає з'їзд суддів України із числа суддів чи суддів у відставці, двох призначає президент, двох обирає Верховна Рада, двох обирає з'їзд адвокатів, двох обирає всеукраїнська конференція прокурорів, ще двох обирає з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Строк повноважень членів Вищої ради правосуддя – 4 роки.

Читайте також Вища рада правосуддя: вибори без вибору

Вища рада правосуддя – це орган, який забезпечує незалежність судової влади і її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності й доброчесності.

Її створення передбачала судова реформа 2016 року на заміну Вищої ради юстиції. Закон "Про Вищу раду правосуддя" набув чинності 5 січня 2017 року.