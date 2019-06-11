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В России закрыли скандальное дело против журналиста Голунова

Вторник, 11 июня 2019, 17:14
В России закрыли скандальное дело против журналиста Голунова

Дело против российского журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, закрыли.

Об этом сообщает 11 июня российское издание ТАСС.

"Принято решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления", - заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

По его словам, журналиста "Медузы" во вторник освободят из-под домашнего ареста.

Сейчас все обвинения с него сняты.

Кроме того, "Медуза" сообщает, из-за дела могут уволить начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова.

В частности, об этом будет ходатайствовать  Колокольцев перед президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним: 

  • Корреспондент отдела расследований портала "Медуза" Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Голунов успел сообщить друзьям, что ему подбросили наркотики, а при задержании и в отделении полиции его избивали.
  • В пятницу в Москве прошли одиночные пикеты противзадержания журналиста.
  • В субботу Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах. Статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. 
  • После задержания Голунова около 16 часов не позволяли обратиться к адвокату, в полиции журналиста избили, не позволив вызвать скорую помощь.
  • Позже стало известно, что Голунова направили на обследование в больницу.

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