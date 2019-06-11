В России закрыли скандальное дело против журналиста Голунова
Дело против российского журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, закрыли.
Об этом сообщает 11 июня российское издание ТАСС.
"Принято решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления", - заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
По его словам, журналиста "Медузы" во вторник освободят из-под домашнего ареста.
Сейчас все обвинения с него сняты.
Кроме того, "Медуза" сообщает, из-за дела могут уволить начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова.
В частности, об этом будет ходатайствовать Колокольцев перед президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним:
- Корреспондент отдела расследований портала "Медуза" Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Голунов успел сообщить друзьям, что ему подбросили наркотики, а при задержании и в отделении полиции его избивали.
- В пятницу в Москве прошли одиночные пикеты противзадержания журналиста.
- В субботу Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах. Статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.
- После задержания Голунова около 16 часов не позволяли обратиться к адвокату, в полиции журналиста избили, не позволив вызвать скорую помощь.
- Позже стало известно, что Голунова направили на обследование в больницу.