У РФ злякалися можливого відновлення Україною ядерної зброї

Україна посягне на основи світобудови, якщо після втрати чинності Договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності, відновить розвиток ядерної зброї.

Про це у вівторок, 11 червня, заявив заступник очільника Міністерства закордонних справ Росії Сергій Рябков на "Примаковських читаннях" у Москві, передає УНІАН.

Зазначається, що в Росії наполягають на тому, щоб Україна надалі дотримувалася умов договору.

"Навіть з урахуванням неминучого припинення дії та існування Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності 2 серпня і, відповідно, зі зникненням зобов'язань, які на себе взяла Україна, ставши стороною цього договору після розпаду СРСР, навіть після цього Україна залишиться державою, яка є стороною договору про нерозповсюдження ядерної зброї", - сказав Рябков.

За його словами, РФ розцінює відновлення Україною ядерного потенціалу як посягання на основи світобудови.

"Безвідповідальні міркування про відновлення ядерного збройового потенціалу України свідчать, як мінімум, про посягання на одну з фундаментальних основ сучасного світопорядку", - наголосив він.

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