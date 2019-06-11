В РФ испугались возможного возобновления Украиной ядерного оружия

Украина посягнет на основы мироздания, если после прекращения действия Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, восстановит разработку ядерного оружия.

Об этом во вторник, 11 июня, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков на "Примаковских чтениях" в Москве, передает УНИАН.

Отмечается, что в России настаивают на том, чтобы Украина в дальнейшем придерживалась условий договора.

"Даже с учетом неизбежного прекращения действия и существования Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности 2 августа и, соответственно, с исчезновением обязательств, которые на себя взяла Украина, став стороной этого договора после распада СССР, после этого Украина останется государством, которая является стороной договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал Рябков.

По его словам, РФ расценивает восстановление Украиной ядерного потенциала как посягательство на основы мироздания.

"Безответственные рассуждения о восстановлении ядерного оружейного потенциала Украины свидетельствуют, как минимум, о посягательстве на одну из фундаментальных основ современного миропорядка", - подчеркнул он.

Напомним: