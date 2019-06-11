В РФ испугались возможного возобновления Украиной ядерного оружия

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Вторник, 11 июня 2019, 18:02

Украина посягнет на основы мироздания, если после прекращения действия Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, восстановит разработку ядерного оружия.

Об этом во вторник, 11 июня, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков на "Примаковских чтениях" в Москве, передает УНИАН.

Отмечается, что в России настаивают на том, чтобы Украина в дальнейшем придерживалась условий договора.

"Даже с учетом неизбежного прекращения действия и существования Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности 2 августа и, соответственно, с исчезновением обязательств, которые на себя взяла Украина, став стороной этого договора после распада СССР, после этого Украина останется государством, которая является стороной договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал Рябков.

По его словам, РФ расценивает восстановление Украиной ядерного потенциала как посягательство на основы мироздания.

"Безответственные рассуждения о восстановлении ядерного оружейного потенциала Украины свидетельствуют, как минимум, о посягательстве на одну из фундаментальных основ современного миропорядка", - подчеркнул он.

Напомним:

  • 1 февраля 2019 года США вышли из исторического договора о контроле над ядерными вооружениями эпохи холодной войны из-за того, что Россия годы нарушала договоренности. США требовали, чтобы Россия уничтожила все ракеты, которые нарушают ДРСМД.
  • 2 февраля Москва приостановила участие в договоре.
  • 6 февраля министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина должна сделать все, чтобы защитить себя в условиях, когда договор не действует, поэтому будет сама решать, какие ракеты ей нужны в будущем.

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Темы: ядерное оружие Росcия


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