ЄСПЛ зобов'язав РФ терміново помістити Бекірова до лікарні
Європейський суд з прав людини зобов'язав РФ терміново помістити до лікарні кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в окупованому Криму в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки.
Таке рішення було прийнято ЄСПЛ 11 червня, повідомив Крим.Реалії адвокат Бекірова Іслям Веліляєв.
За словами адвоката, "це рішення стало несподіваним, але безумовно правильним у даній ситуації".
"Я зі свого боку, як адвокат, направлю це рішення і слідчому у справі Едема Бекірова та Уповноваженій з прав людини Тетяні Москальковій. Якщо слідчий не відреагує, я буду змушений звернутися до суду. Півроку поспіль адвокати говорять про те, що наш підзахисний повільно помирає у СІЗО. І у нього кожен день на рахунку", - сказав Веліляєв.
Згідно з Правилом 39 регламенту ЄСПЛ, яке було застосоване по відношенню до Бекірова, влада Росії зобов'язана негайно помістити його до лікарні не тюремного типу.
"11 червня суд в особі виконавчого судді ухвалив, що для сприятливого розгляду справи і в інтересах сторін суд вказує російському уряду за законом 39, що вони повинні переконатися в повазі до конституційних прав Едема Бекірова і негайно покласти його до лікарні для ретельного медичного огляду і подальшого лікування", - йдеться в документі ЄСПЛ, який цитує сайт ATR.
Нагадаємо:
- Окупанти затримали Едема Бекірова 12 грудня 2018 року на адмінкордоні з Кримом.
- Бекірова утримують у Сімферопольському СІЗО у справі про "зберігання і передачу вибухонебезпечних речовин і патронів".
- У Бекірова 1 група інвалідності, він страждає від декількох важких хвороб.
- Стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська окупаційна влада звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки, стабільно важкий. Бекіров сказав адвокату: "Мені треба вийти, бо помру".
- 6 червня "суд" у Криму на 2 місяці продовжив арешт Бекірову. Він залишиться під арештом до 12 серпня 2019 року.
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