ЄСПЛ зобов'язав РФ терміново помістити Бекірова до лікарні

Європейський суд з прав людини зобов'язав РФ терміново помістити до лікарні кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в окупованому Криму в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки.

Таке рішення було прийнято ЄСПЛ 11 червня, повідомив Крим.Реалії адвокат Бекірова Іслям Веліляєв.

За словами адвоката, "це рішення стало несподіваним, але безумовно правильним у даній ситуації".

"Я зі свого боку, як адвокат, направлю це рішення і слідчому у справі Едема Бекірова та Уповноваженій з прав людини Тетяні Москальковій. Якщо слідчий не відреагує, я буду змушений звернутися до суду. Півроку поспіль адвокати говорять про те, що наш підзахисний повільно помирає у СІЗО. І у нього кожен день на рахунку", - сказав Веліляєв.

Згідно з Правилом 39 регламенту ЄСПЛ, яке було застосоване по відношенню до Бекірова, влада Росії зобов'язана негайно помістити його до лікарні не тюремного типу.

"11 червня суд в особі виконавчого судді ухвалив, що для сприятливого розгляду справи і в інтересах сторін суд вказує російському уряду за законом 39, що вони повинні переконатися в повазі до конституційних прав Едема Бекірова і негайно покласти його до лікарні для ретельного медичного огляду і подальшого лікування", - йдеться в документі ЄСПЛ, який цитує сайт ATR.

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