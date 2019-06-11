ЕСПЧ обязал РФ срочно поместить Бекирова в больницу
Европейский суд по правам человека обязал РФ срочно поместить в больницу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в оккупированном Крыму в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки.
Такое решение было принято ЕСПЧ 11 июня, сообщил Крым.Реалии адвокат Бекирова Ислям Велиляев.
По словам адвоката, "это решение стало неожиданным, но безусловно правильным в данной ситуации".
"Я со своей стороны, как адвокат, направлю это решение и следователю по делу Эдема Бекирова и Уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой. Если следователь не отреагирует, я буду вынужден обратиться в суд. Полгода подряд адвокаты говорят о том, что наш подзащитный медленно умирает в СИЗО. И у него каждый день на счету", – сказал Велиляев.
Согласно Правилу 39 регламента ЕСПЧ, которое было применено по отношению к Бекирову, власти России обязаны незамедлительно поместить его в больницу не тюремного типа.
"11 июня суд в лице исполнительного судьи постановил, что для благоприятного рассмотрения дела и в интересах сторон суд указывает российскому правительству по закону 39, что они должны убедиться в уважении к конституционным правам Эдема Бекирова и немедленно положить его в больницу для тщательного медицинского осмотра и последующего лечения", — говорится в документе ЕСПЧ, который цитирует сайт ATR.
Напомним:
- Оккупанты задержали Эдема Бекирова 12 декабря 2018 года на админгранице с Крымом.
- Бекирова удерживают в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов".
- У Бекирова 1 группа инвалидности, он страдает от нескольких тяжелых болезней.
- Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого российские оккупационные власти обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, стабильно тяжелое. Бекиров сказал адвокату: "Мне надо выйти, иначе просто умру".
- 6 июня "суд" в Крыму на 2 месяца продлил арест Бекирову. Он останется под арестом до 12 августа 2019 года.