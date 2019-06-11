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ЕСПЧ обязал РФ срочно поместить Бекирова в больницу

Вторник, 11 июня 2019, 23:26
ЕСПЧ обязал РФ срочно поместить Бекирова в больницу

Европейский суд по правам человека обязал РФ срочно поместить в больницу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в оккупированном Крыму в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки.

Такое решение было принято ЕСПЧ 11 июня, сообщил Крым.Реалии адвокат Бекирова Ислям Велиляев.

По словам адвоката, "это решение стало неожиданным, но безусловно правильным в данной ситуации".

"Я со своей стороны, как адвокат, направлю это решение и следователю по делу Эдема Бекирова и Уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой. Если следователь не отреагирует, я буду вынужден обратиться в суд. Полгода подряд адвокаты говорят о том, что наш подзащитный медленно умирает в СИЗО. И у него каждый день на счету", – сказал Велиляев.

Согласно Правилу 39 регламента ЕСПЧ, которое было применено по отношению к Бекирову, власти России обязаны незамедлительно поместить его в больницу не тюремного типа.

"11 июня суд в лице исполнительного судьи постановил, что для благоприятного рассмотрения дела и в интересах сторон суд указывает российскому правительству по закону 39, что они должны убедиться в уважении к конституционным правам Эдема Бекирова и немедленно положить его в больницу для тщательного медицинского осмотра и последующего лечения", — говорится в документе ЕСПЧ, который цитирует сайт ATR.

Напомним:

  • Оккупанты задержали Эдема Бекирова 12 декабря 2018 года на админгранице с Крымом.
  • Бекирова удерживают в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов".
  • У Бекирова 1 группа инвалидности, он  страдает от нескольких тяжелых болезней.
  • Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого российские оккупационные власти обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, стабильно тяжелое. Бекиров сказал адвокату: "Мне надо выйти, иначе просто умру".
  • 6 июня "суд" в Крыму на 2 месяца продлил арест Бекирову. Он останется под арестом до 12 августа 2019 года.

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