ЕСПЧ обязал РФ срочно поместить Бекирова в больницу

Европейский суд по правам человека обязал РФ срочно поместить в больницу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в оккупированном Крыму в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки.

Такое решение было принято ЕСПЧ 11 июня, сообщил Крым.Реалии адвокат Бекирова Ислям Велиляев.

По словам адвоката, "это решение стало неожиданным, но безусловно правильным в данной ситуации".

"Я со своей стороны, как адвокат, направлю это решение и следователю по делу Эдема Бекирова и Уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой. Если следователь не отреагирует, я буду вынужден обратиться в суд. Полгода подряд адвокаты говорят о том, что наш подзащитный медленно умирает в СИЗО. И у него каждый день на счету", – сказал Велиляев.

Согласно Правилу 39 регламента ЕСПЧ, которое было применено по отношению к Бекирову, власти России обязаны незамедлительно поместить его в больницу не тюремного типа.