Клімкін про вступ України до ЄС за 5-10 років: Людям нарозповідали казок

17728 переглядів
Середа, 12 червня 2019, 09:36

Міністр закордонних справ павло Клімкін заявив, що українцям розповідали казок про вступ до Європейського Союзу через 5-10 років, але це нереально.

Про це він написав у Facebook 11 червня.

"У черзі за ранковою кавою випадково став учасником дискусії щодо ймовірних термінів вступу України в ЄС. Трохи прикро виступати у ролі руйнівника міфів і говорити людям правду після того, як їм нарозповідали казок", - сказав очільник МЗС.

"Хтось чув, що вступатимемо в ЄС у 2025. Це дурниці, адже для цього вже давно мали б вести переговори про вступ. Хтось чув, що за 10 років – вже реальніше, але все ще дурниця", - додав він, зазначивши, що для цього переговори про вступ треба було б розпочинати буквально завтра.

За його словами, для того, щоб вступити до ЄС Україні потрібно щонайменше стати на голову кращим за усіх попередніх кандидатів.

Нагадаємо:

  • 7 лютого Верховна Рада закріпила у Конституції курс України на Європейський Союз та НАТО. 21 лютого ці зміни набули чинності.
  • Володимир Зеленський висловився за референдум щодо таких тем, як вступ до ЄС та НАТО.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Клімкін МЗС ЄС


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Дубль №2: Клімкін знову просить ВР про відставку 11 червня 2019, 20:22
Росія буде змушена вести переговори щодо Криму – Клімкін 11 червня 2019, 03:23
Клімкін: перспектива російського плацдарму у Молдові створює загрозу для півдня України 10 червня 2019, 18:27
Усі новини
Головні новини
Кандидат від "Слуги народу" передумав йти в Раду
"Голос" відкликав двох кандидатів у депутати
Клімкін про вступ України до ЄС за 5-10 років: Людям нарозповідали казок
Вакарчук виступає за "якнайшвидше" проведення виборів до Ради
Усі новини
Освіта

Як крутим вчителям та класним школам знайти одне одного

мандри

Що незвичайного подивитися в Дубаї

Фото

Неймовірні зображення повітряної кульки, що вибухає