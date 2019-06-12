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Клімкін про вступ України до ЄС за 5-10 років: Людям нарозповідали казок

Середа, 12 червня 2019, 09:36
Клімкін про вступ України до ЄС за 5-10 років: Людям нарозповідали казок

Міністр закордонних справ павло Клімкін заявив, що українцям розповідали казок про вступ до Європейського Союзу через 5-10 років, але це нереально.

Про це він написав у Facebook 11 червня.

"У черзі за ранковою кавою випадково став учасником дискусії щодо ймовірних термінів вступу України в ЄС. Трохи прикро виступати у ролі руйнівника міфів і говорити людям правду після того, як їм нарозповідали казок", - сказав очільник МЗС.

"Хтось чув, що вступатимемо в ЄС у 2025. Це дурниці, адже для цього вже давно мали б вести переговори про вступ. Хтось чув, що за 10 років – вже реальніше, але все ще дурниця", - додав він, зазначивши, що для цього переговори про вступ треба було б розпочинати буквально завтра.

За його словами, для того, щоб вступити до ЄС Україні потрібно щонайменше стати на голову кращим за усіх попередніх кандидатів.

Нагадаємо:

  • 7 лютого Верховна Рада закріпила у Конституції курс України на Європейський Союз та НАТО. 21 лютого ці зміни набули чинності.
  • Володимир Зеленський висловився за референдум щодо таких тем, як вступ до ЄС та НАТО.

Українська правда
Теми: КлімкінМЗСЄС
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