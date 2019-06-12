Климкин о вступлении Украины в ЕС через 5-10 лет: Людям нарассказывали сказок

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Среда, 12 июня 2019, 09:36

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что украинцам нарассказывали сказок о вступлении в Европейский Союз через 5-10 лет, но это нереально.

Об этом он написал в Facebook 11 июня.

"В очереди за утренним кофе случайно стал участником дискуссии о возможных сроках вступления Украины в ЕС. Немного обидно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок", - сказал глава МИД.

"Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025 Это глупости, ведь для этого уже давно должны вести переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что через 10 лет - уже реальнее, но все еще ерунда", - добавил он, отметив, что для этого переговоры о вступление надо было бы начинать буквально завтра.

По его словам, для того, чтобы вступить в ЕС Украине нужно минимум стать на голову лучше всех предыдущих кандидатов.

Украинская правда

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Темы: Климкин МИД ЕС


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