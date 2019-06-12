Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Климкин о вступлении Украины в ЕС через 5-10 лет: Людям нарассказывали сказок

Среда, 12 июня 2019, 09:36
Климкин о вступлении Украины в ЕС через 5-10 лет: Людям нарассказывали сказок

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что украинцам нарассказывали сказок о вступлении в Европейский Союз через 5-10 лет, но это нереально.

Об этом он написал в Facebook 11 июня.

"В очереди за утренним кофе случайно стал участником дискуссии о возможных сроках вступления Украины в ЕС. Немного обидно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок", - сказал глава МИД.

"Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025 Это глупости, ведь для этого уже давно должны вести переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что через 10 лет - уже реальнее, но все еще ерунда", - добавил он, отметив, что для этого переговоры о вступление надо было бы начинать буквально завтра.

По его словам, для того, чтобы вступить в ЕС Украине нужно минимум стать на голову лучше всех предыдущих кандидатов.

Напомним:

  • 7 февраля Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на Европейский Союз и НАТО. 21 февраля эти изменения вступили в силу.
  • Владимир Зеленский высказался за референдум по таким темам, как вступление в ЕС и НАТО

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КлимкинМИДЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Климкин
Климкин допустил молниеносное вступление Украины в НАТО после завершения войны
Климкин рассказал об обещаниях Байдена, когда Россия пришла забрать Крым
Климкин, Данилюк и Рябошапка создали "платформу", чтобы преодолеть кризисы в Украине
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: