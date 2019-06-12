Гройсман анонсировал назначение новых губернаторов

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Среда, 12 июня 2019, 12:05

Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал назначение новых глав областных государственных администраций.

Об этом он сказал на заседании правительства 12 июня.

"Я думаю, что в ближайшее время мы уже будем назначать новых глав администраций", - сказал Гройсман.

Он напомнил процедуру их назначения: она предполагает представление Кабинета министров за подписью премьер-министра президенту на назначение.

"Это двойная процедура. Которая говорит о том, что они двойного подчинения: правительству и президенту. Я глубоко убежден, что у нас здесь разногласий с президентом нет, чтобы поставить им задачи эффективно и качественно работать", - сказал премьер.

Гройсман подчеркнул важность выполнения ранее поставленных задач правительства временно исполняющими обязанности губернаторов.

"Действительно после выборов президента председатели ОГА слагают свои полномочия. Но я подчеркиваю: остаются заместители этих голов. Я хочу передать им "привет" и сказать, чтобы не расслаблялись. Потому что очень быстро приведу в тонус", - предостерег премьер.

По словам Гройсмана, правительство ставит задачи, которые под силу реализовать.

"Я не привык ни жаловаться, ни разводить руками, а ставить реалистичные задачи", - сказал премьер.

Он поручил чиновникам мониторить ситуацию по каждой области.

Напомним:

  • 15 ноября 2017 года вступил в силу закон №7126 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов прохождения госслужбы. Закон отменил конкурсы на должности руководителей ОГА. Вместо конкурсов их назначает президент по представлению Кабмина.
  • 5 июня 2019 года Кабмин внес президенту представление об увольнении 13 председателей ОГА. Согласно представлению, обязанности руководителей областей будут временно выполнять действующие зампреды ОГА.
  • 10 июня пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский настаивает на увольнении всех председателей областных государственных администраций.
  • 11 июня стало известно, что глава государства уволил 15 глав областных государственных администраций.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Кабинет министров


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