Гройсман анонсировал назначение новых губернаторов
Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал назначение новых глав областных государственных администраций.
Об этом он сказал на заседании правительства 12 июня.
"Я думаю, что в ближайшее время мы уже будем назначать новых глав администраций", - сказал Гройсман.
Он напомнил процедуру их назначения: она предполагает представление Кабинета министров за подписью премьер-министра президенту на назначение.
"Это двойная процедура. Которая говорит о том, что они двойного подчинения: правительству и президенту. Я глубоко убежден, что у нас здесь разногласий с президентом нет, чтобы поставить им задачи эффективно и качественно работать", - сказал премьер.
Гройсман подчеркнул важность выполнения ранее поставленных задач правительства временно исполняющими обязанности губернаторов.
"Действительно после выборов президента председатели ОГА слагают свои полномочия. Но я подчеркиваю: остаются заместители этих голов. Я хочу передать им "привет" и сказать, чтобы не расслаблялись. Потому что очень быстро приведу в тонус", - предостерег премьер.
По словам Гройсмана, правительство ставит задачи, которые под силу реализовать.
"Я не привык ни жаловаться, ни разводить руками, а ставить реалистичные задачи", - сказал премьер.
Он поручил чиновникам мониторить ситуацию по каждой области.
Напомним:
- 15 ноября 2017 года вступил в силу закон №7126 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов прохождения госслужбы. Закон отменил конкурсы на должности руководителей ОГА. Вместо конкурсов их назначает президент по представлению Кабмина.
- 5 июня 2019 года Кабмин внес президенту представление об увольнении 13 председателей ОГА. Согласно представлению, обязанности руководителей областей будут временно выполнять действующие зампреды ОГА.
- 10 июня пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский настаивает на увольнении всех председателей областных государственных администраций.
- 11 июня стало известно, что глава государства уволил 15 глав областных государственных администраций.
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