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Справа "Хізб ут-Тахрір": жертвами окупантів стали ще 8 кримських татар

Середа, 12 червня 2019, 12:18

Підконтрольний російській владі Київський районний суд окупованого Сімферополя заарештував до 5 серпня вісьмох затриманих кримських татар.

Про це 12 червня повідомляє "Радіо Свобода".

Всіх заарештованих затримали 10 червня, окупанти підозрюють їх в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", яку Росія вважає терористичною.

За версією слідства в анексованому Криму, 4 із затриманих складали осередок організації в Алушті під керівництвом Ленура Халілова. Ще 3 нібито є членами осередку в Білогірському районі. Там керівником вважають 58-річного Енвера Омерова.

Руслана Сулейманова, затриманого в Сімферополі, за словами слідчого, приєднають до справи 24-х затриманих у березні кримських мусульман.

Відзначається, що жертвами окупантів у так званій справі "Хізб ут-Тахрір" стали вже 58 мусульман.

Нагадаємо:

  • 10 червня в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах окупованого Криму російські окупанти провели обшуки в будинках кримських татар і затримали 8 осіб.

Теми: КримРосіякримські татари
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