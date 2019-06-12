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Дело "Хизб ут-Тахрир": жертвами оккупантов стали еще 8 крымских татар

Среда, 12 июня 2019, 12:18

Подконтрольный российским властям Киевский районный суд оккупированного Симферополя арестовал до 5 августа восемь задержанных крымских татар.

Об этом 12 июня сообщает "Радио Свобода".

Всех арестованных задержали 10 июня, оккупанты подозревают их в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которую Россия считает террористической.

По версии следствия в аннексированном Крыму, 4 из задержанных составляли центр организации в Алуште под руководством Ленура Халилова. Еще 3 якобы являются членами организации в Белогорском районе. Там руководителем считают 58-летнего Энвера Омерова.

Руслана Сулейманова, задержанного в Симферополе, по словам следователя, присоединят к делу 24-х задержанных в марте крымских мусульман.

Отмечается, что жертвами оккупантов по так называемому делу "Хизб ут-Тахрир" стали уже 58 мусульман.

Напомним:

  • 10 июня в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах российские оккупанты провели обыски в домах крымских татар и задержали 8 мужчин.

Темы: КрымРосcиякрымские татары
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