Дело "Хизб ут-Тахрир": жертвами оккупантов стали еще 8 крымских татар

Подконтрольный российским властям Киевский районный суд оккупированного Симферополя арестовал до 5 августа восемь задержанных крымских татар.

Об этом 12 июня сообщает "Радио Свобода".

Всех арестованных задержали 10 июня, оккупанты подозревают их в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которую Россия считает террористической.

По версии следствия в аннексированном Крыму, 4 из задержанных составляли центр организации в Алуште под руководством Ленура Халилова. Еще 3 якобы являются членами организации в Белогорском районе. Там руководителем считают 58-летнего Энвера Омерова.

Руслана Сулейманова, задержанного в Симферополе, по словам следователя, присоединят к делу 24-х задержанных в марте крымских мусульман.

Отмечается, что жертвами оккупантов по так называемому делу "Хизб ут-Тахрир" стали уже 58 мусульман.

Напомним: