Дело "Хизб ут-Тахрир": жертвами оккупантов стали еще 8 крымских татар
Подконтрольный российским властям Киевский районный суд оккупированного Симферополя арестовал до 5 августа восемь задержанных крымских татар.
Об этом 12 июня сообщает "Радио Свобода".
Всех арестованных задержали 10 июня, оккупанты подозревают их в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которую Россия считает террористической.
По версии следствия в аннексированном Крыму, 4 из задержанных составляли центр организации в Алуште под руководством Ленура Халилова. Еще 3 якобы являются членами организации в Белогорском районе. Там руководителем считают 58-летнего Энвера Омерова.
Руслана Сулейманова, задержанного в Симферополе, по словам следователя, присоединят к делу 24-х задержанных в марте крымских мусульман.
Отмечается, что жертвами оккупантов по так называемому делу "Хизб ут-Тахрир" стали уже 58 мусульман.
Напомним:
- 10 июня в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах российские оккупанты провели обыски в домах крымских татар и задержали 8 мужчин.
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