Зеленський дав посаду Абромавичусу

Екс-міністра економічного розвитку Айвараса Абромавичуса призначили членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

Про це йдеться в указі президента №402 Володимира Зеленського від 12 червня.

"Призначити Абромавичуса Айвараса членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" (за згодою)", - йдеться в указі.

Відзначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

Крім того, указом Зеленський виключив із попереднього указу абзаци про призначення членів наглядової ради Ярослава Скалька та Ігоря Черкаського y зв’язку із закінченням строку повноважень.

У 2018 році екс-президент Петро Порошенко призначив на посаду голови наглядової ради "Укроборонпрому" ректора КПІ ім. Сікорського Михайла Згуровського.

У кінці 2018 року журналісти оприлюднили велике розслідування про розкрадання в оборонці, зокрема в "Укроборонпромі", до яких був причетний заступник секретаря РНБО Олег Гладковський. Того ж дня Гладковського звільнили, а Порошенко обіцяв міжнародний аудит концерну.

За даними концерну, наглядова рада є вищим органом управління "Укроборонпрому", до її повноважень входить затвердження стратегії розвитку і напрямів діяльності концерну, здійснення контролю за виконанням концерном та його учасниками покладених на них завдань, затвердження напрямів діяльності концерну, визначення інвестиційної політики.

Також наглядова рада контролює ефективне використання і збереження об’єктів держвласності, провадження фінансово-господарської діяльності концерну.

23 травня Абромавичус заявив, що обговорював з президентом Зеленським своє можливе призначення.

За його словами, він хотів би працювати в уряді чи на держпідприємстві, але не в АП чи парламенті.

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