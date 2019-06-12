Зеленський дав посаду Абромавичусу

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Середа, 12 червня 2019, 12:32

Екс-міністра економічного розвитку Айвараса Абромавичуса призначили членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

Про це йдеться в указі президента №402 Володимира Зеленського від 12 червня.

"Призначити Абромавичуса Айвараса членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" (за згодою)", - йдеться в указі.

Відзначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

Крім того, указом Зеленський виключив із попереднього указу абзаци про призначення членів наглядової ради Ярослава Скалька та Ігоря Черкаського y зв’язку із закінченням строку повноважень.

У 2018 році екс-президент Петро Порошенко призначив на посаду голови наглядової ради "Укроборонпрому" ректора КПІ ім. Сікорського Михайла Згуровського.

У кінці 2018 року журналісти оприлюднили велике розслідування про розкрадання в оборонці, зокрема в "Укроборонпромі", до яких був причетний заступник секретаря РНБО Олег Гладковський. Того ж дня Гладковського звільнили, а Порошенко обіцяв міжнародний аудит концерну.

За даними концерну, наглядова рада є вищим органом управління "Укроборонпрому", до її повноважень входить затвердження стратегії розвитку і напрямів діяльності концерну, здійснення контролю за виконанням концерном та його учасниками покладених на них завдань, затвердження напрямів діяльності концерну, визначення інвестиційної політики.

Також наглядова рада контролює ефективне використання і збереження об’єктів держвласності, провадження фінансово-господарської діяльності концерну.

23 травня Абромавичус заявив, що обговорював з президентом Зеленським своє можливе призначення.

За його словами, він хотів би працювати в уряді чи на держпідприємстві, але не в АП чи парламенті.

Нагадаємо:

  • У 2014 році Айвараса Абромавичуса особисто запросив до команди президент України Петро Порошенко. Він надав йому українське громадянство й звернувся до фракції "Солідарність" з пропозицією висунути його на посаду міністра економічного розвитку й торгівлі.
  • В лютому 2016 року міністр економіки Абромавичус заявив про свою відставку. Коли в нього запитали про причини, він сказав, що не хоче, аби на нього тисли окремі політики. Зокрема, тоді прозвучало прізвище Кононенка.
  • Останній, за словами міністра, проти його волі намагався призначити йому заступником Андрія Пасішника. У ЗМІ потрапили скрін-шоти переписки Абромавичуса і Пасішника. "Мене запрошував до себе Кононенко. Сказав, що з прем'єром вони погодили", - написав Пасішник Абромавичусу.
  • У 2019 Абромавичус працював у команді кандидата в президенти Володимира Зеленського в якості радника та експерта.

Українська правда

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Теми: Зеленський Укроборонпром укази


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