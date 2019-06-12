Аварія на Закарпатті: тіло чоловіка знайшли за 2 км від вантажівки

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Середа, 12 червня 2019, 12:40
Фото: поліція

Тіло одного із загиблих чоловіків, що перебували у вантажівці, яка перекинулася на Закарпатті, знайшли за 2 кілометри від неї.

Про це йдеться у повідомленні поліції на офіційному сайті.

"Слідчо-оперативна група виявила на початку села Тарасівка тіла 56-річного, 55-річного та 38-річного місцевих мешканців. Крім того, на окраїні села Тарасівка, в лісовому масиві в урочищі "Пригідське" було виявлено перекинутий автомобіль марки "ЗІЛ", за 200 метрів від авто було виявлено тіло 28-річного місцевого мешканця, а на відстані близько 2-х кілометрів від місця події – тіло 36-річного чоловіка", - сказано у повідомленні.

В поліції заявляють, що авто могло перекинутися внаслідок негоди, а саме – зливи та підйому рівня води.

Обставини події ще встановлюють. Про поранення чоловіків в поліції нічого не повідомляють.

 

Водночас, відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілих.

Нагадаємо:

  • 11 червня у Закарпатській області поблизу села Тарасівка знайшли вантажівка зірвалася з гори і впала в річку. 5 чоловіків, які здійснювали заготівлю деревини, загинули.

Українська правда

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Теми: ДТП аварія Закарпаття


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