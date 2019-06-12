Авария на Закарпатье: тело мужчины нашли в 2 км от грузовика
Тело одного из погибших мужчин, находившихся в грузовике, который перевернулся на Закарпатье, нашли в 2 километрах от нее.
Об этом говорится в сообщении полиции на официальном сайте.
"Следственно-оперативная группа обнаружила в начале села Тарасовка тела 56-летнего, 55-летнего и 38-летнего местных жителей. Кроме того, на окраине села Тарасовка, в лесном массиве в урочище "Пригидське" было выявлено перекинутый автомобиль марки "ЗИЛ", в 200 метрах от авто было обнаружено тело 28-летнего местного жителя, а на расстоянии около 2-х километров от места происшествия - тело 36-летнего мужчины ", - говорится в сообщении.
В полиции заявляют, что авто могло перекинуться в результате непогоды, а именно - ливни и подъема уровня воды.
Обстоятельства происшествия еще устанавливаются. О ранении мужчин в полиции ничего не сообщают.
В то же время, открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевших.
Напомним:
- 11 июня в Закарпатской области вблизи села Тарасовка нашли грузовик, который сорвался с горы и упала в реку. 5 мужчин, которые осуществляли заготовку древесины, погибли.