Луганського бойовика засудили до 8 років в'язниці
Новойадарський районний суд Луганської області засудив до восьми років позбавлення волі бойовика так званої "ЛНР".
Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.
Зазначається, що на початку 2016 року житель Стаханова вступив до лав незаконних збройних формувань сепаратистів.
"Прийшовши спеціальну підготовку, він служив на різних посадах у так званому "2-му армійському корпусі" окупаційних військ, де брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України", - розповіли у СБУ.
Повідомляється, що у березні поточного року українські військові затримали бойовика на лінії розмежування та передали співробітникам Служби безпеки.
"Затриманий надав детальні свідчення стосовно своєї участі у незаконних збройних формуваннях, а також щодо присутності кадрових військових ЗС РФ на окупованій частині Донбасу", - йдеться у повідомляється.
За даними СБУ, суд визнав бойовика винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.
Вирок набув законної сили.
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