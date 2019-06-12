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Луганского боевика осудили до 8 лет тюрьмы

Среда, 12 июня 2019, 12:44

Новойадарский районный суд Луганской области приговорил к восьми годам лишения свободы боевика так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Отмечается, что в начале 2016 года житель Стаханова вступил в ряды незаконных вооруженных формирований сепаратистов.

"Придя специальную подготовку, он служил на различных должностях в так называемом "2-м армейском корпусе" оккупационных войск, где принимал участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины", - рассказали в СБУ.

Сообщается, что в марте текущего года украинские военные задержали боевика на линии разграничения и передали сотрудникам Службы безопасности.

"Задержанный дал подробные показания относительно своего участия в незаконных вооруженных формированиях, а также о присутствии кадровых военных ВС РФ на оккупированной части Донбасса", - говорится в сообщается.

По данным СБУ, суд признал боевика виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Украинская правда

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Темы: судСБУЛНР
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