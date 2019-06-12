Акція у Москві: затримали Навального, журналістів, більше 200 людей

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Середа, 12 червня 2019, 14:37

У середу під час ходи на підтримку журналіста Івана Голунова у Москві російські правоохоронці затримали більше 200 осіб.

Про це повідомили представники МВС РФ російському виданню ТАСС.

"За вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 20.2 КоАП РФ, затримано більше 200 осіб", - зазначили в міністерстві.

За словами співрозмовника агентства, в акції взяли участь близько 1200 осіб.

Раніше в трансляції з місця подій ОВД.Инфо повідомлялося про 94-х затриманих.

 

Протестувальники вийшли на акцію в футболках "Я/Ми Іван Голунов".

За даними ОВД, затримали Олексія Навального, журналістів видань "Медуза", "Дождь", "Reuters", "Коммерсант", "Эхо Москвы", "Новой газеты" та головного редактора "МБХ-Медіа".

"Медізона" повідомляє про затримання продюсера німецького Der Spiegel Олександра Чернишова. За словами журналіста, він прийшов на акцію по роботі з прес-картою з печаткою МЗС РФ.

 

"Медуза" повідомляє, що поліція почала застосовувати до учасників акції дубинки.

За даними ОВД-Инфо, затриманих розвозять як мінімум в п'ять відділів поліції. Частину затриманих везуть у відділ внутрішніх справ "Мар'їна роща".

Відзначається, що акцію запланували ще до звільнення журналіста Голунова 11 червня, коли справу проти нього в РФ закрили, і після його звільнення акцію у Москві на його підтримку вирішили не скасовувати.

Учасники акції вимагають розслідування сфабрикованих кримінальних справ в РФ, реформи статті 228 і звільнення невинних.

Нагадаємо:

  • Кореспондента відділу розслідувань порталу "Медуза" Івана Голунова затримали 6 червня за підозрою у збуті наркотиків. Голунов встиг повідомити друзям, що йому підкинули наркотики, а при затриманні і в відділенні поліції його били.
  • У п’ятницю в Москві пройшли одиночні пікети проти затримання журналіста.
  • У суботу Голунова звинуватили в замаху на збут наркотиків у великих розмірах. Стаття передбачає від 10 до 20 років позбавлення волі.  
  • 11 червня справу проти російського журналіста "Медузи" Івана Голунова закрили і всі звинувачення з нього зняли.

Українська правда

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Теми: Росія акції ФСБ


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