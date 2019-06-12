Акція у Москві: затримали Навального, журналістів, більше 200 людей

У середу під час ходи на підтримку журналіста Івана Голунова у Москві російські правоохоронці затримали більше 200 осіб.

Про це повідомили представники МВС РФ російському виданню ТАСС.

"За вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 20.2 КоАП РФ, затримано більше 200 осіб", - зазначили в міністерстві.

За словами співрозмовника агентства, в акції взяли участь близько 1200 осіб.

Раніше в трансляції з місця подій ОВД.Инфо повідомлялося про 94-х затриманих.

Протестувальники вийшли на акцію в футболках "Я/Ми Іван Голунов".

За даними ОВД, затримали Олексія Навального, журналістів видань "Медуза", "Дождь", "Reuters", "Коммерсант", "Эхо Москвы", "Новой газеты" та головного редактора "МБХ-Медіа".

Сегодняшние массовые задержания только выглядят бессмысленными. Смысл есть, власть страшно испугалась фантастического и единодушного проявления солидарности в деле Голунова. Поэтому им важно сначала уничтожить общую солидарность, а потом запугивать и сажать тех, кто настаивает pic.twitter.com/pnUem2F40b — Alexey Navalny (@navalny) 12 червня 2019 р.

Навальному вменяют 20.2 часть 8, до 30 суток ареста — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 12 червня 2019 р.

"Медізона" повідомляє про затримання продюсера німецького Der Spiegel Олександра Чернишова. За словами журналіста, він прийшов на акцію по роботі з прес-картою з печаткою МЗС РФ.

"Медуза" повідомляє, що поліція почала застосовувати до учасників акції дубинки.

За даними ОВД-Инфо, затриманих розвозять як мінімум в п'ять відділів поліції. Частину затриманих везуть у відділ внутрішніх справ "Мар'їна роща".

Відзначається, що акцію запланували ще до звільнення журналіста Голунова 11 червня, коли справу проти нього в РФ закрили, і після його звільнення акцію у Москві на його підтримку вирішили не скасовувати.

Учасники акції вимагають розслідування сфабрикованих кримінальних справ в РФ, реформи статті 228 і звільнення невинних.

Люди подошли на Петровку. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/DZAS4aXgkF — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 12 червня 2019 р.

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