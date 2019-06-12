Акція у Москві: затримали Навального, журналістів, більше 200 людей
У середу під час ходи на підтримку журналіста Івана Голунова у Москві російські правоохоронці затримали більше 200 осіб.
Про це повідомили представники МВС РФ російському виданню ТАСС.
"За вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 20.2 КоАП РФ, затримано більше 200 осіб", - зазначили в міністерстві.
За словами співрозмовника агентства, в акції взяли участь близько 1200 осіб.
Раніше в трансляції з місця подій ОВД.Инфо повідомлялося про 94-х затриманих.
Протестувальники вийшли на акцію в футболках "Я/Ми Іван Голунов".
За даними ОВД, затримали Олексія Навального, журналістів видань "Медуза", "Дождь", "Reuters", "Коммерсант", "Эхо Москвы", "Новой газеты" та головного редактора "МБХ-Медіа".
Сегодняшние массовые задержания только выглядят бессмысленными. Смысл есть, власть страшно испугалась фантастического и единодушного проявления солидарности в деле Голунова. Поэтому им важно сначала уничтожить общую солидарность, а потом запугивать и сажать тех, кто настаивает pic.twitter.com/pnUem2F40b— Alexey Navalny (@navalny) 12 червня 2019 р.
Навальному вменяют 20.2 часть 8, до 30 суток ареста— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 12 червня 2019 р.
"Медізона" повідомляє про затримання продюсера німецького Der Spiegel Олександра Чернишова. За словами журналіста, він прийшов на акцію по роботі з прес-картою з печаткою МЗС РФ.
"Медуза" повідомляє, що поліція почала застосовувати до учасників акції дубинки.
За даними ОВД-Инфо, затриманих розвозять як мінімум в п'ять відділів поліції. Частину затриманих везуть у відділ внутрішніх справ "Мар'їна роща".
Відзначається, що акцію запланували ще до звільнення журналіста Голунова 11 червня, коли справу проти нього в РФ закрили, і після його звільнення акцію у Москві на його підтримку вирішили не скасовувати.
Учасники акції вимагають розслідування сфабрикованих кримінальних справ в РФ, реформи статті 228 і звільнення невинних.
Люди подошли на Петровку. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/DZAS4aXgkF— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 12 червня 2019 р.
Нагадаємо:
- Кореспондента відділу розслідувань порталу "Медуза" Івана Голунова затримали 6 червня за підозрою у збуті наркотиків. Голунов встиг повідомити друзям, що йому підкинули наркотики, а при затриманні і в відділенні поліції його били.
- У п’ятницю в Москві пройшли одиночні пікети проти затримання журналіста.
- У суботу Голунова звинуватили в замаху на збут наркотиків у великих розмірах. Стаття передбачає від 10 до 20 років позбавлення волі.
- 11 червня справу проти російського журналіста "Медузи" Івана Голунова закрили і всі звинувачення з нього зняли.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua