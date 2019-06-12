В среду во время шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве российские правоохранители задержали более 200 человек.

Об этом сообщили представители МВД РФ российскому изданию ТАСС.

"За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, задержаны более 200 человек", - отметили в министерстве.

По словам собеседника агентства, в акции приняли участие около 1200 человек.

Ранее в трансляции с места событий ОВД.Инфо сообщалось о 94-х задержанных.

Протестующие вышли на акцию в футболках "Я/Мы Иван Голунов".

По данным ОВД, задержали Алексея Навального, журналистов изданий "Медуза", "Дождь", "Reuters", "Коммерсант", "Эхо Москвы", "Новой газеты" и главного редактора "МБХ-Медиа".

Сегодняшние массовые задержания только выглядят бессмысленными. Смысл есть, власть страшно испугалась фантастического и единодушного проявления солидарности в деле Голунова. Поэтому им важно сначала уничтожить общую солидарность, а потом запугивать и сажать тех, кто настаивает pic.twitter.com/pnUem2F40b — Alexey Navalny (@navalny) 12 червня 2019 р.

Навальному вменяют 20.2 часть 8, до 30 суток ареста — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 12 червня 2019 р.

"Медизона" сообщает о задержании продюсера немецкого Der Spiegel Александра Чернышева. По словам журналиста, он пришел на акцию по работе с пресс-картой с печатью МИД.

"Медуза" сообщает, что полиция начала применять к людям дубинки.

По данным ОВД-Инфо, задержанных развозят как минимум в пять отделов полиции. Часть задержанных на акции везут в отдел внутренних дел "Марьина роща".

Отмечается, что акцию запланировали еще до освобождения журналиста Голунова 11 июня, когда дело против него в РФ закрыли, но после его освобождения акцию в Москве в его поддержку решили не отменять.

Участники акции требуют расследования сфабрикованные уголовные дела в РФ, реформу статьи 228 и освобождение невиновных.

Люди подошли на Петровку. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/DZAS4aXgkF — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 12 червня 2019 р.

Напомним: