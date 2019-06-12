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Акция в Москве: задержали Навального, журналистов, более 200 человек

Среда, 12 июня 2019, 14:37
Акция в Москве: задержали Навального, журналистов, более 200 человек

В среду во время шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве российские правоохранители задержали более 200 человек.

Об этом сообщили представители МВД РФ российскому изданию ТАСС.

"За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, задержаны более 200 человек", - отметили в министерстве.

По словам собеседника агентства, в акции приняли участие около 1200 человек.

Ранее в трансляции с места событий ОВД.Инфо сообщалось о 94-х задержанных.

 

Протестующие вышли на акцию в футболках "Я/Мы Иван Голунов".

По данным ОВД, задержали Алексея Навального, журналистов изданий "Медуза", "Дождь", "Reuters", "Коммерсант", "Эхо Москвы", "Новой газеты" и главного редактора "МБХ-Медиа".

"Медизона" сообщает о задержании продюсера немецкого Der Spiegel Александра Чернышева. По словам журналиста, он пришел на акцию по работе с пресс-картой с печатью МИД.

 

"Медуза" сообщает, что полиция начала применять к людям дубинки.

По данным ОВД-Инфо, задержанных развозят как минимум в пять отделов полиции. Часть задержанных на акции везут в отдел внутренних дел "Марьина роща".

 

Отмечается, что акцию запланировали еще до освобождения журналиста Голунова 11 июня, когда дело против него в РФ закрыли, но после его освобождения акцию в Москве в его поддержку решили не отменять.

Участники акции требуют расследования сфабрикованные уголовные дела в РФ, реформу статьи 228 и освобождение невиновных.

Напомним: 

  • Корреспондент отдела расследований портала "Медуза" Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Голунов успел сообщить друзьям, что ему подбросили наркотики, а при задержании и в отделении полиции его избивали.
  • В пятницу в Москве прошли одиночные пикеты против задержания журналиста.
  • В субботу Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах. Статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.
  • 11 июня дело против российского журналиста "Медузы" Ивана Голунова закрыли и все обвинения с него сняли. 

Украинская правда

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Темы: РосcияакцииФСБ
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