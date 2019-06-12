Акция в Москве: задержали Навального, журналистов, почти 100 человек

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Среда, 12 июня 2019, 13:34

В среду во время шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве российские правоохранители задержали почти сотню человек.

Об этом свидетельствует прямая трансляция с места событий ОВД.Инфо.

"В Москве задержаны уже 94 человека", - говорится в сообщение.

 

Протестующие вышли на акцию в футболках "Я/Мы Иван Голунов".

По данным ОВД, задержали Алексея Навального, журналистов изданий "Медуза", "Дождь", "Reuters", "Коммерсант", "Эхо Москвы" и главного редактора "МБХ-Медиа".

"Медизона" сообщает о задержании продюсера немецкого Der Spiegel Александра Чернышева. По словам журналиста, он пришел на акцию по работе с пресс-картой с печатью МИД.

 

"Медуза" сообщает, что полиция начала применять к людям дубинки.

По данным ОВД-Инфо, задержанных развозят как минимум в пять отделов полиции. Часть задержанных на акции везут в отдел внутренних дел "Марьина роща".

 

Отмечается, что акцию запланировали еще до освобождения журналиста Голунова 11 июня, когда дело против него в РФ закрыли, но после его освобождения акцию в Москве в его поддержку решили не отменять.

Участники акции требуют расследования сфабрикованные уголовные дела в РФ, реформу статьи 228 и освобождение невиновных.

Напомним: 

  • Корреспондент отдела расследований портала "Медуза" Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Голунов успел сообщить друзьям, что ему подбросили наркотики, а при задержании и в отделении полиции его избивали.
  • В пятницу в Москве прошли одиночные пикеты против задержания журналиста.
  • В субботу Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах. Статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.
  • 11 июня дело против российского журналиста "Медузы" Ивана Голунова закрыли и все обвинения с него сняли. 

Украинская правда

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Темы: Росcия акции ФСБ


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