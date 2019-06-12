Акция в Москве: задержали Навального, журналистов, почти 100 человек
В среду во время шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве российские правоохранители задержали почти сотню человек.
Об этом свидетельствует прямая трансляция с места событий ОВД.Инфо.
"В Москве задержаны уже 94 человека", - говорится в сообщение.
Протестующие вышли на акцию в футболках "Я/Мы Иван Голунов".
По данным ОВД, задержали Алексея Навального, журналистов изданий "Медуза", "Дождь", "Reuters", "Коммерсант", "Эхо Москвы" и главного редактора "МБХ-Медиа".
Сегодняшние массовые задержания только выглядят бессмысленными. Смысл есть, власть страшно испугалась фантастического и единодушного проявления солидарности в деле Голунова. Поэтому им важно сначала уничтожить общую солидарность, а потом запугивать и сажать тех, кто настаивает pic.twitter.com/pnUem2F40b— Alexey Navalny (@navalny) 12 червня 2019 р.
"Медизона" сообщает о задержании продюсера немецкого Der Spiegel Александра Чернышева. По словам журналиста, он пришел на акцию по работе с пресс-картой с печатью МИД.
"Медуза" сообщает, что полиция начала применять к людям дубинки.
По данным ОВД-Инфо, задержанных развозят как минимум в пять отделов полиции. Часть задержанных на акции везут в отдел внутренних дел "Марьина роща".
Отмечается, что акцию запланировали еще до освобождения журналиста Голунова 11 июня, когда дело против него в РФ закрыли, но после его освобождения акцию в Москве в его поддержку решили не отменять.
Участники акции требуют расследования сфабрикованные уголовные дела в РФ, реформу статьи 228 и освобождение невиновных.
Люди подошли на Петровку. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/DZAS4aXgkF— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 12 червня 2019 р.
Напомним:
- Корреспондент отдела расследований портала "Медуза" Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Голунов успел сообщить друзьям, что ему подбросили наркотики, а при задержании и в отделении полиции его избивали.
- В пятницу в Москве прошли одиночные пикеты против задержания журналиста.
- В субботу Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах. Статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.
- 11 июня дело против российского журналиста "Медузы" Ивана Голунова закрыли и все обвинения с него сняли.
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