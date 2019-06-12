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Україна підросла у рейтингу миролюбних країн, РФ залишилася позаду

Середа, 12 червня 2019, 13:53

За версією інституту економіки у 2019 році Україна піднялася зі 152 на 150 місце у глобальному індексі миролюбності, у той час як Росія залишилась на тому місці, що і минулого року - на 154.

Про це йдеться у дослідженні Global Peace Index 2019.

Між Україною і РФ у рейтингу ще Судан, Туреччина і Пакистан. Перед Україною - Північна Корея.

 
скріншот GLOBAL PEACE INDEX

Перше місце в рейтингу миролюбності зайняла Ісландія, яка лідирує вже понад 10 років. Також до першою п'ятірки мирних країн увійшли Нова Зеландія, Португалія, Австрія та Данія.

 
скріншот GLOBAL PEACE INDEX

Серед сусідів України найбільш "миролюбною" виявилася Угорщина (21 позиція). Далі - Словаччина (23), Румунія (25), Польща (29), Молдова (68) і Білорусь (97).

Згідно з рейтингом, Польща і Білорусь, у порівнянні з минулим роком, піднялись на 3 і 4 сходинки відповідно.

США розмістилися на 128 сходинці, впавши вниз зі 121 місця у минулому році.

Останнім у рейтингу миролюбних країн опинився Афганістан, витіснивши Сирію, яка зараз піднялася на одну позицію. Поряд з ними -  Південний Судан, Ємен та Ірак.

Всього в рейтингу 163 країни.

Повідомляється, що за останні п'ять років ситуація в світі стала більш мирною. Хоча якщо враховувати останні 10 років, то ситуація з миролюбністю навпаки погіршилася через конфлікти на Близькому Сході, зростання тероризму, збільшення кількості біженців та інші фактори.

Індекс миролюбності визначають за 23-ма критеріями, які включають внутрішні і зовнішні конфлікти, військові витрати, тероризм, вбивства та інші рівні злочинності.

Нагадаємо:

  • У 2018 році Росія і Україна увійшли в ТОП найменш миролюбних країн світу.

Українська правда

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Теми: УкраїнаРосіярейтинг
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