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Украина подросла в рейтинге миролюбивых стран, РФ осталась позади

Среда, 12 июня 2019, 13:53

По версии института экономики в 2019 году Украина поднялась со 152 на 150 место в глобальном индексе миролюбия, в то время как Россия осталась на том месте, что и в прошлом году - на 154.

Об этом говорится в исследовании Global Peace Index 2019.

Между Украиной и РФ в рейтинге еще Судан, Турция и Пакистан. Перед Украиной - Северная Корея.

 
скриншот GLOBAL PEACE INDEX

Первое место в рейтинге миролюбия заняла Исландия, которая лидирует уже более 10 лет. Также в первую пятерку мирных стран вошли Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания.

 
скриншот GLOBAL PEACE INDEX

Среди соседей Украины наиболее "миролюбивой" оказалась Венгрия (21 позиция). Дальше - Словакия (23), Румыния (25), Польша (29), Молдова (68) и Беларусь (97).

Согласно рейтингу, Польша и Беларусь, по сравнению с прошлым годом, поднялись на 3 и 4 ступени соответственно.

США разместились на 128 строчке, упав вниз со 121 места в прошлом году.

Последним в рейтинге миролюбивых стран оказался Афганистан, вытеснив Сирию, которая сейчас поднялась на одну позицию. Рядом с ними - Южный Судан, Йемен и Ирак.

Всего в рейтинге 163 страны.

Сообщается, что за последние пять лет ситуация в мире стала более мирной. Однако, если учитывать последние 10 лет, то ситуация с миролюбием наоборот ухудшилась из-за конфликтов на Ближнем Востоке, роста терроризма, увеличения количества беженцев и других факторов.

Индекс миролюбия определяют по 23-ти критериям, которые включают внутренние и внешние конфликты, военные расходы, терроризм, убийства и другие уровни преступности.

Напомним

  • В 2018 году Россия и Украина вошли в ТОП наименее миролюбивых стран мира.

Украинская правда

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Темы: УкраинаРосcиярейтинг
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