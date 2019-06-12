Глобальне потепління в дії: червень б'є температурні рекорди
Середина червня у столиці розпочалась з температурних рекордів.
Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Метеорологи зазначають, що 11 червня у Києві спостерігали найтеплішу ніч з 1881 року.
Стовпчик термометру не опустився нижче +20,2°С, що на 0,3°С вище попереднього найвищого значення 1999 року. Середньодобова температура повітря повторила рекордне значення +25,8°С 2009 року.
А вже наступного дня, тобто у середу, температура вночі не опустилася нижче +21,3°С, а це значить, що попереднє рекордне значення +20,2°С 1957 року було перевищено на 1,1°С.
"Глобальне потепління триває!", – резюмують метеорологи.
Нагадаємо:
- Метеорологічне літо завітало до Києва на 1 день раніше середньостатистичних показників.
- Березень увійшов у десятку найтепліших у Києві за 139 років.
- У квітні в столиці було 8 днів заморозків і тиждень літнього тепла.
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