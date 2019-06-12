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Глобальне потепління в дії: червень б'є температурні рекорди

Середа, 12 червня 2019, 14:00

Середина червня у столиці розпочалась з температурних рекордів.

Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Метеорологи зазначають, що 11 червня у Києві спостерігали найтеплішу ніч з 1881 року.

Стовпчик термометру не опустився нижче +20,2°С, що на 0,3°С вище попереднього найвищого значення 1999 року.  Середньодобова температура повітря повторила рекордне значення +25,8°С 2009 року.

А вже наступного дня, тобто у середу, температура вночі не опустилася нижче +21,3°С, а це значить, що попереднє рекордне значення +20,2°С 1957 року було перевищено на 1,1°С.

"Глобальне потепління триває!", – резюмують метеорологи.

Нагадаємо:

  • Метеорологічне літо завітало до Києва на 1 день раніше середньостатистичних показників.
  • Березень увійшов у десятку найтепліших у Києві за 139 років.
  • У квітні в столиці було 8 днів заморозків і тиждень літнього тепла.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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