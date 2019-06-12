Глобальное потепление в действии: июнь бьет температурные рекорды
Середина июня в столице началась с температурных рекордов.
Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Метеорологи отмечают, что 11 июня в Киеве наблюдали самую теплую ночь с 1881 года.
Столбик термометра не опустился ниже 20,2° С, что на 0,3° С выше предыдущего наивысшего значения 1999 года. Среднесуточная температура воздуха повторила рекордное значение + 25,8° С 2009 года.
А уже на следующий день, то есть в среду, температура ночью не опустилась ниже 21,3°С, а это значит, что предыдущее рекордное значение + 20,2° С 1957 года было превышено на 1,1° С.
"Глобальное потепление продолжается", - резюмируют метеорологи.
Напомним:
- Метеорологическое лето пришло в Киев на 1 день раньше среднестатистических показателей.
- Март вошел в десятку самых теплых в Киеве за 139 лет.
- В апреле в столице было 8 дней заморозков и неделя летнего тепла.
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