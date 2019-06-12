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Глобальное потепление в действии: июнь бьет температурные рекорды

Среда, 12 июня 2019, 14:00

Середина июня в столице началась с температурных рекордов.

Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Метеорологи отмечают, что 11 июня в Киеве наблюдали самую теплую ночь с 1881 года.

Столбик термометра не опустился ниже 20,2° С, что на 0,3° С выше предыдущего наивысшего значения 1999 года. Среднесуточная температура воздуха повторила рекордное значение + 25,8° С 2009 года.

А уже на следующий день, то есть в среду, температура ночью не опустилась ниже 21,3°С, а это значит, что предыдущее рекордное значение + 20,2° С 1957 года было превышено на 1,1° С.

"Глобальное потепление продолжается", - резюмируют метеорологи.

Напомним:

  • Метеорологическое лето пришло в Киев на 1 день раньше среднестатистических показателей.
  • Март вошел в десятку самых теплых в Киеве за 139 лет.
  • В апреле в столице было 8 дней заморозков и неделя летнего тепла.

Темы: погода
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