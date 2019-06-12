Выборы Рады: "Голос" становится популярнее, рейтинг партии Гриценко падает

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Среда, 12 июня 2019, 17:27

На внеочередных выборах в Верховную Раду шансы "Гражданской позиции" попасть в парламент снизились, а партии "Голос" - перевалили за 6%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" за период с 6 по 9 июня.

 

Отмечается, что преодолевают проходной барьер "Слуга народа" (47,5%), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (10,4%), "Европейская Солидарность" (7,9%), "Батькивщина" (7, 5%) и партия "Голос" (6,4%).

В предыдущем опросе, который проходил с 29 мая по 3 июня, партию Святослава Вакарчука готовы были поддержать 5,6%.

В то же время, количество избирателей за "Гражданскую позицию", по сравнению с предыдущим опросом, снизилась с 3% до 2,4%.

Всего по Украине было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет методом личного интервью. Выборка репрезентативна для всей Украины. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

Напомним:

  • Как свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии с 26 мая по 7 июня, "Голос" поддерживают 5,6%, "Гражданскую позицию" - 1,8%.

Украинская правда

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Темы: опрос виборы


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