Выборы Рады: "Голос" становится популярнее, рейтинг партии Гриценко падает
На внеочередных выборах в Верховную Раду шансы "Гражданской позиции" попасть в парламент снизились, а партии "Голос" - перевалили за 6%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" за период с 6 по 9 июня.
Отмечается, что преодолевают проходной барьер "Слуга народа" (47,5%), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (10,4%), "Европейская Солидарность" (7,9%), "Батькивщина" (7, 5%) и партия "Голос" (6,4%).
В предыдущем опросе, который проходил с 29 мая по 3 июня, партию Святослава Вакарчука готовы были поддержать 5,6%.
В то же время, количество избирателей за "Гражданскую позицию", по сравнению с предыдущим опросом, снизилась с 3% до 2,4%.
Всего по Украине было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет методом личного интервью. Выборка репрезентативна для всей Украины. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.
Напомним:
- Как свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии с 26 мая по 7 июня, "Голос" поддерживают 5,6%, "Гражданскую позицию" - 1,8%.
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