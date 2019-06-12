У чотирьох областях місцями дощі, град та шквали - ДСНС
Середа, 12 червня 2019, 18:28
Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про небезпеку через значне погіршення погоди у чотирьох областях до кінця доби.
Про це повідомляє ДСНС з огляду на дані Укргідрометцентру.
Служба попередила про "перший рівень небезпечності".
"У Закарпатській, Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях грози, подекуди значні дощі, град та шквали 15-20 м/с", - зазначає прес-служба.
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