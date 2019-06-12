В четырех областях местами дожди, град и шквалы - ДСНС

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Среда, 12 июня 2019, 18:28

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об опасности из-за значительного ухудшения погоды в четырех областях до конца суток.

Об этом сообщает ДСНС ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Служба предупредила о "первом уровне опасности".

 
Укргидрометцентр

"В Закарпатской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с", - отметили в пресс-службе.

Напомним:

  • 11 июня сказались последствия глобального потепления - в Киеве зафиксировали самую теплую ночь с 1881 года.
  • Вследствие интенсивных осадков 29-30 мая в 18 населенных пунктах Львовской и Ивано-Франковской областей существенно подтопило дома.

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Темы: ГСЧС погода


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