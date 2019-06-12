Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В четырех областях местами дожди, град и шквалы - ДСНС

Среда, 12 июня 2019, 18:28

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об опасности из-за значительного ухудшения погоды в четырех областях до конца суток.

Об этом сообщает ДСНС ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Служба предупредила о "первом уровне опасности".

 
Укргидрометцентр

"В Закарпатской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с", - отметили в пресс-службе.

Напомним:

  • 11 июня сказались последствия глобального потепления - в Киеве зафиксировали самую теплую ночь с 1881 года.
  • Вследствие интенсивных осадков 29-30 мая в 18 населенных пунктах Львовской и Ивано-Франковской областей существенно подтопило дома.

Темы: ГСЧСпогода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
ГСЧС
На Николаевщине огнеборцы попали под обстрел ночью
Россияне обстреляли пожарную часть в Сумской области – есть пострадавшие, задело укрытие
ГСЧС рассказала о своей работе за 500 дней войны
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: