В четырех областях местами дожди, град и шквалы - ДСНС
Среда, 12 июня 2019, 18:28
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об опасности из-за значительного ухудшения погоды в четырех областях до конца суток.
Об этом сообщает ДСНС ссылаясь на данные Укргидрометцентра.
Служба предупредила о "первом уровне опасности".
"В Закарпатской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с", - отметили в пресс-службе.
Напомним:
- 11 июня сказались последствия глобального потепления - в Киеве зафиксировали самую теплую ночь с 1881 года.
- Вследствие интенсивных осадков 29-30 мая в 18 населенных пунктах Львовской и Ивано-Франковской областей существенно подтопило дома.