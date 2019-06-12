В четырех областях местами дожди, град и шквалы - ДСНС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об опасности из-за значительного ухудшения погоды в четырех областях до конца суток.

Об этом сообщает ДСНС ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Служба предупредила о "первом уровне опасности".

Укргидрометцентр

"В Закарпатской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с", - отметили в пресс-службе.

Напомним: