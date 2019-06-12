Тимошенко з Зеленським обговорили вибори

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомила Тимошенко в Facebook, зустріч відбулася у середу в будівлі Адміністрації президента.

"Говорили про поточну ситуацію в країні, про дострокові парламентські вибори та про те, як втілити в життя зміни, яких від нової влади очікують люди", - написала вона.

Разом з тим, Адміністрація президента у Twitter повідомила, що зустріч Зеленського з Тимошенко пройшла на прохання лідера "Батьківщини".

Президент України зустрівся з народним депутатом України, лідеркою фракції «Батьківщина» Юлією Тимошенко на її прохання. Зустріч пройшла в Адміністрації Президента. На ній обговорювалися питання поточної діяльності Верховної Ради в період до дочасних парламентських виборів. — APU (@APUkraine) 12 червня 2019 р.

"На ній обговорювалися питання поточної діяльності Верховної Ради в період до дочасних парламентських виборів", - зазначили в АП.

Там також повідомили, що у середу Зеленський зустрівся з екс-президентом Віктором Ющенком.

"Чинний і колишній президенти обговорили соціально-політичну ситуацію в контексті позачергових парламентських виборів і наголосили на необхідності збереження громадянського миру, спокою та єдності", - йдеться в повідомленні.

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