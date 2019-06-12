Тимошенко з Зеленським обговорили вибори

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Середа, 12 червня 2019, 18:41

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомила Тимошенко в Facebook, зустріч відбулася у середу в будівлі Адміністрації президента.

"Говорили про поточну ситуацію в країні, про дострокові парламентські вибори та про те, як втілити в життя зміни, яких від нової влади очікують люди", - написала вона.

Разом з тим, Адміністрація президента у Twitter повідомила, що зустріч Зеленського з Тимошенко пройшла на прохання лідера "Батьківщини".

"На ній обговорювалися питання поточної діяльності Верховної Ради в період до дочасних парламентських виборів", - зазначили в АП.

Там також повідомили, що у середу Зеленський зустрівся з екс-президентом Віктором Ющенком.

"Чинний і колишній президенти обговорили соціально-політичну ситуацію в контексті позачергових парламентських виборів і наголосили на необхідності збереження громадянського миру, спокою та єдності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

  • 10 червня Юлія Тимошенко заявила, що партія "Батьківщина" готова до вступу в коаліцію з партією "Слуга народу" у наступному парламенті.
  • Пізніше вона заявила, що "Батьківщина" не буде в опозиції до нової української влади, навіть якщо її не візьмуть до коаліції у Верховній Раді.

Українська правда

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Теми: Тимошенко Зеленський


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