Тимошенко с Зеленским обсудили выборы
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Среда, 12 июня 2019, 18:41
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко встретилась с президентом Владимиром Зеленским.
Как сообщила Тимошенко в Facebook, встреча состоялась в среду в здании Администрации президента.
"Говорили о текущей ситуации в стране, о досрочных парламентских выборах и о том, как воплотить в жизнь изменения, которых от новой власти ожидают люди", - написала она.
Напомним:
Украинская правда
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