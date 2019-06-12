Тимошенко с Зеленским обсудили выборы

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщила Тимошенко в Facebook, встреча состоялась в среду в здании Администрации президента.

"Говорили о текущей ситуации в стране, о досрочных парламентских выборах и о том, как воплотить в жизнь изменения, которых от новой власти ожидают люди", - написала она.

Вместе с тем, Администрация президента в Twitter сообщила, что встреча Зеленского с Тимошенко прошла по просьбе лидера "Батькивщины".

Президент України зустрівся з народним депутатом України, лідеркою фракції «Батьківщина» Юлією Тимошенко на її прохання. Зустріч пройшла в Адміністрації Президента. На ній обговорювалися питання поточної діяльності Верховної Ради в період до дочасних парламентських виборів. — APU (@APUkraine) 12 червня 2019 р.

"На ней обсуждались вопросы текущей деятельности Верховной Рады в период до досрочных парламентских выборов", - отметили в АП.

Там также сообщили, что в среду Зеленский встретился с экс-президентом Виктором Ющенко.

"Действующий и бывший президенты обсудили социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных парламентских выборов и подчеркнули необходимость сохранения гражданского мира, спокойствия и единства", - говорится в сообщении.

Напомним: