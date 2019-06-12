Тимошенко с Зеленским обсудили выборы

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщила Тимошенко в Facebook, встреча состоялась в среду в здании Администрации президента.

"Говорили о текущей ситуации в стране, о досрочных парламентских выборах и о том, как воплотить в жизнь изменения, которых от новой власти ожидают люди", - написала она.

Напомним: