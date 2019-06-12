Тимошенко с Зеленским обсудили выборы

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Среда, 12 июня 2019, 18:41

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщила Тимошенко в Facebook, встреча состоялась в среду в здании Администрации президента.

"Говорили о текущей ситуации в стране, о досрочных парламентских выборах и о том, как воплотить в жизнь изменения, которых от новой власти ожидают люди", - написала она.

Напомним:

  • 10 июня Юлия Тимошенко заявила, что партия "Батькивщина" готова к вступлению в коалицию с партией "Слуга народа" в следующем парламенте.
  • Позже она заявила, что "Батькивщина" не будет в оппозиции к новой украинской власти, даже если ее не возьмут в коалицию в Верховной Раде.

Украинская правда

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Темы: Тимошенко Зеленский


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