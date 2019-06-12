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Тимошенко с Зеленским обсудили выборы

Среда, 12 июня 2019, 18:41
Тимошенко с Зеленским обсудили выборы

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщила Тимошенко в Facebook, встреча состоялась в среду в здании Администрации президента.

"Говорили о текущей ситуации в стране, о досрочных парламентских выборах и о том, как воплотить в жизнь изменения, которых от новой власти ожидают люди", - написала она.

Вместе с тем, Администрация президента в Twitter сообщила, что встреча Зеленского с Тимошенко прошла по просьбе лидера "Батькивщины".

"На ней обсуждались вопросы текущей деятельности Верховной Рады в период до досрочных парламентских выборов", - отметили в АП.

Там также сообщили, что в среду Зеленский встретился с экс-президентом Виктором Ющенко.

"Действующий и бывший президенты обсудили социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных парламентских выборов и подчеркнули необходимость сохранения гражданского мира, спокойствия и единства", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • 10 июня Юлия Тимошенко заявила, что партия "Батькивщина" готова к вступлению в коалицию с партией "Слуга народа" в следующем парламенте.
  • Позже она заявила, что "Батькивщина" не будет в оппозиции к новой украинской власти, даже если ее не возьмут в коалицию в Верховной Раде.

Украинская правда
Темы: ТимошенкоЗеленский
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