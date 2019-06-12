Засудженому за роботу на кримських окупантів дозволили вільно їздити за кордон

Колишньому кримському чиновнику Олегу Кізіменку, засудженому до умовного покарання за сепаратизм, дозволили без погодження з правоохоронцями виїжджати з України.

Відповідне рішення ухвалив у травні Краснолиманський міський суд Донецької області.

Змінити обов’язки, покладені на Кізіменка, попросив начальник місцевого Центру пробації.

Сам засуджений не був проти. Прокурор прохання підтримав.

Раніше, звільнений від ув’язнення чоловік мав повідомляти орган пробації про зміну місця проживання та не виїжджати з України без погодження.

Тепер Кізіменко має повідомляти про зміну місця роботи і навчання і періодично з'являтися для реєстрації до органу пробації.

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