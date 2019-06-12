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Засудженому за роботу на кримських окупантів дозволили вільно їздити за кордон

Середа, 12 червня 2019, 18:58

Колишньому кримському чиновнику Олегу Кізіменку, засудженому до умовного покарання за сепаратизм, дозволили без погодження з правоохоронцями виїжджати з України.

Відповідне рішення ухвалив у травні Краснолиманський міський суд Донецької області.

Змінити обов’язки, покладені на Кізіменка, попросив начальник місцевого Центру пробації.

Сам засуджений не був проти. Прокурор прохання підтримав.

Раніше, звільнений від ув’язнення чоловік мав повідомляти орган пробації про зміну місця проживання та не виїжджати з України без погодження.

Тепер Кізіменко має повідомляти про зміну місця роботи і навчання і періодично з'являтися для реєстрації до органу пробації.

Нагадаємо:

  • Олег Кізіменко до 2012 року працював у Донецькій облраді, де очолював управління капітального будівництва.
  • У 2012 році Кізіменка призначили заступником голови Севастопольської міської державної адміністрації. Він залишився на посаді після анексії Криму Росією та працював на окупаційну владу до 2015 року.
  • У 2015 році кримські ЗМІ повідомляли, що "чиновника" затримали через махінації на закупівлях.
  • Восени 2018 року кримські управління СБУ та прокуратури затримали Кізіменка.
  • Тоді йому оголосили підозру у державній зраді, яка передбачає покарання від 5 до 15 років позбавлення волі.
  • Однак у грудні 2018 року чоловікові оголосили вирок за вчиненні умисних дій для зміни меж території та державного кордону України. Йому присудили 5 років умовно.
  • Кізіменко розповів суду, що нібито не міг поїхати з Криму, бо "не випускали окупаційні війська", він "побоювався за членів своєї родини" і "його було поставлено в ті умови, при яких він не міг відмовитися виконувати свої обов'язки" в окупаційній владі.
  • Родинний бізнес Кізіменка у Донецьку фігурує у кримінальному провадженні про ймовірне привласнення державних коштів.

Соня Лукашова, УП
Теми: окупаціясепаратизмКримСевастополь
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