Осужденному за работу на крымских оккупантов разрешили свободно ездить за границу
Среда, 12 июня 2019, 18:58
Бывшему крымскому чиновнику Олегу Кизименко, осужденному к условному наказанию за сепаратизм, разрешили без согласования с правоохранителями выезжать из Украины.
Соответствующее решение принял в мае Краснолиманский городской суд Донецкой области.
Изменить обязанности, возложенные на Кизименко, попросил начальник местного Центра пробации.
Сам осужденный не был против. Прокурор просьбу поддержал.
Ранее, освобожденный от заключения мужчина должен был уведомлять орган пробации об изменении места жительства и не выезжать из Украины без согласования.
Теперь Кизименко должен сообщать об изменении места работы и учебы и периодически являться для регистрации в орган пробации.
Напомним:
- Олег Кизименко до 2012 года работал в Донецком облсовете, где возглавлял управление капитального строительства.
- В 2012 году Кизименко назначила заместителем главы Севастопольской городской государственной администрации". Он остался на должности после аннексии Крыма Россией и работал на оккупационные власти до 2015 года.
- В 2015 году крымские СМИ сообщали, что "чиновника" задержали из-за махинаций на закупках.
- Осенью 2018 года крымские управления СБУ и прокуратуры задержали Кизименко.
- Тогда ему объявили подозрение в государственной измене, которая предусматривает наказание от 5 до 15 лет лишения свободы.
- Однако в декабре 2018 мужчине объявили приговор за совершении умышленных действий для изменения границ территории и государственной границы Украины. Ему присудили 5 лет условно.
- Кизименко рассказал суду, что якобы не мог уехать из Крыма, потому что "не выпускали оккупационные войска", он "боялся за членов своей семьи" и "был поставлен в те условия, при которых он не мог отказаться выполнять свои обязанности" в оккупационной власти.
- Семейный бизнес Кизименко в Донецке фигурирует в уголовном производстве о возможном присвоении государственных средств.
Соня Лукашова, УП