Осужденному за работу на крымских оккупантов разрешили свободно ездить за границу

Бывшему крымскому чиновнику Олегу Кизименко, осужденному к условному наказанию за сепаратизм, разрешили без согласования с правоохранителями выезжать из Украины.

Соответствующее решение принял в мае Краснолиманский городской суд Донецкой области.

Изменить обязанности, возложенные на Кизименко, попросил начальник местного Центра пробации.

Сам осужденный не был против. Прокурор просьбу поддержал.

Ранее, освобожденный от заключения мужчина должен был уведомлять орган пробации об изменении места жительства и не выезжать из Украины без согласования.

Теперь Кизименко должен сообщать об изменении места работы и учебы и периодически являться для регистрации в орган пробации.

Напомним: