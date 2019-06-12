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В міністерстві роз’яснили, як переходити на новий правопис

Середа, 12 червня 2019, 19:04

З третього червня установи самостійно приймають рішення про використання норм нового правопису.

Про це заявили у прес-службі Міністерства освіти та науки, повідомляє "Укрінформ".

"Із 3 червня рекомендовано застосовувати норми нової редакції правопису. Водночас зараз триває перехідний період, тому кожна установа може сама приймати рішення щодо переходу на нову редакцію", - повідомили в міністерстві.

"Конкретний план імплементації правопису в усі сфери життя наразі розробляється. Ми передбачаємо, що він буде представлений не раніше вересня, оскільки потребує охоплення великої кількості питань та узгодження з великою кількістю сторін", - додали прес-службі.

Нагадаємо:

"Українська правда" у Threads

Теми: освітамова
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