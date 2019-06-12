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В министерстве разъяснили, как переходить на новое правописание

Среда, 12 июня 2019, 19:04

С третьего июня учреждения самостоятельно принимают решение об использовании норм нового правописания.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства образования и науки, сообщает "Укринформ".

"С 3 июня рекомендуется применять нормы новой редакции правописания. В то же время сейчас идет переходный период, поэтому каждое учреждение может само принимать решение о переходе на новую редакцию", - сообщили в министерстве.

"Конкретный план имплементации правописания во все сферы жизни сейчас разрабатывается. Мы предполагаем, что он будет представлен не раньше сентября, поскольку требует охвата большого количества вопросов и согласования с большим количеством сторон", - добавили пресс-службе.

Напомним:

3 июня официально начала действовать новая редакция Украинской правописания.

Темы: образованиеязык
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