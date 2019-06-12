ООС: 12 обстрілів, без втрат

Від початку доби ворог 12 разів порушив режим припинення вогню. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у зведенні станом на 18 годину.

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, з них: в районі населеного пункту Водяне, з напрямку Азов – зі стрілецької зброї; Старогнатівка, з напрямку населеного пункту Новоласпа – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також бойовики стріляли поблизу Авдіївки, зі сторони населеного пункту Мініральне – із ручного протитанкового гранатомету; Новотроїцьке, з напрямку Докучаєвськ – із гранатометів різних систем.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил: чотири рази в районі населеного пункту Зайцеве, з напрямку Зайцеве - з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Під Новгородським, з напрямку Широка Балка застосовувалися 120 та 82 мм міномети, стрілецька зброя. Двічі було обстріляне Луганське, з напрямку Нижнє Лозове із гранатометів різних систем. Поблизу населеного пункту Новолуганське, з напрямку Доломітне застосовувалися великокаліберні кулемети та стрілецька зброя. Новотроїцьке, з напрямку населеного пункту Докучаєвськ – із гранатометів різних систем.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - додали в прес-центрі ООС.