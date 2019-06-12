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ООС: 12 обстрелов, без потерь

Среда, 12 июня 2019, 19:23

С начала суток враг 12 раз нарушил режим прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в сводке по состоянию на 18 часов.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил, из них: в районе населенного пункта Водяное, с направления Азов - из стрелкового оружия; Старогнатовка, с направления населенного пункта Новоласпа – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также боевики стреляли вблизи Авдеевки, со стороны населенного пункта Минеральное - с ручного противотанкового гранатомета; Новотроицкое, с направления Докучаевск - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза в районе населенного пункта Зайцево, с направления Зайцево – из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Под Новгородским, с направления Широкая Балка применялись 120 и 82 мм минометы, стрелковое оружие. Дважды было обстреляно Луганское, с направления Нижнее Лозовое из гранатометов различных систем. Вблизи населенного пункта Новолуганское, с направления Доломитное применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Новотроицкое, по направлению населенного пункта Докучаевск обстреляли из гранатометов различных систем.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - добавили в пресс-центре ООС.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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