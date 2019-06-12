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Экс-замминистра обороны передумал идти в Раду от "Слуги народа"

Среда, 12 июня 2019, 20:37
Экс-замминистра обороны передумал идти в Раду от Слуги народа
Yuriy Husyev/Facebook

Экс-заместитель министра обороны Юрий Гусев не идет на парламентские выборы с партией Слуга народа.

"Я решил и это мое решение не продолжать участие в парламентских выборах", — сообщил Гусев НВ.

По его словам, последние три дня на него произошла информационная атака. Гусев считает, что за этим стоят те же люди, которые его атаковали в 2015-м году, когда он работал в Министерстве обороны.

Гусев добавил, что за день до проведения съезда партии Слуга народа он прошел детектор лжи, результаты которого были переданы президенту и руководству АП.

"Насколько я знаю, результаты были позитивными", — сообщил он.

При этом Гусев говорит, что обсудил свое решение не баллотироваться в Раду с президентом.

Экс-замминистра остается в команде Владимира Зеленского, и будет ей помогать, однако в другой роли, о которой в дальнейшем станет известно.

Вместе с тем, в пресс-службе "Слуги народа", комментируя "Украинской правде" информацию об отказе Гусева баллотироваться в парламент, сказали: "Имеет право".

Напомним:

  • На съезде партии "Слуга народа", который прошел 9 июня, фамилию Гусева назвали 41-й в списке кандидатов в нардепы.
  • 12 июня стало известно, что партия "Слуга народа" исключила из своего списка кандидатов в народные депутаты Ирину Панченко, Дмитрия Спивака и Гутцайта Вадима.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народавиборыВерховная Рада
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