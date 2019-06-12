Якщо КС "забракує" два пункти указу Зеленського, виборів не буде – ОПОРА

Дострокові парламентські вибори, призначені на 21 липня, можуть не відбутися, якщо Конституційний Суд визнає неконституційними одразу 2 пункти указу президента Володимира Зеленського.

Про це в ефірі "Нині вже" на Громадському повідомила радниця з юридичних питань Громадянської мережі ОПОРА Ольга Коцюруба.

"Якщо буде визнано указ неконституційним в усіх частинах. Перша частина є, де є розпуск Верховної Ради, і другий пункт про призначення виборів на 21 липня. Якщо рішення КС буде стосуватися обох пунктів, то звичайно, що вибори не можуть бути проведені 21 липня", – зазначила вона.

За словами Коцюруби, тоді вже Центрвиборчком не може ухвалити додаткового рішення. Водночас, треба читати весь текст рішення, оскільки можливо рішення буде стосуватися лише одного з пунктів, наголосила вона.

"Але підстави для визнання неконституційним рішення є. Тому цілком можливо чекати такого рішення", – додала експертка.

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