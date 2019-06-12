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Якщо КС "забракує" два пункти указу Зеленського, виборів не буде – ОПОРА

Середа, 12 червня 2019, 21:11
Якщо КС забракує два пункти указу Зеленського, виборів не буде – ОПОРА

Дострокові парламентські вибори, призначені на 21 липня, можуть не відбутися, якщо Конституційний Суд визнає неконституційними одразу 2 пункти указу президента Володимира Зеленського.

Про це в ефірі "Нині вже" на Громадському повідомила радниця з юридичних питань Громадянської мережі ОПОРА Ольга Коцюруба.

"Якщо буде визнано указ неконституційним в усіх частинах. Перша частина є, де є розпуск Верховної Ради, і другий пункт про призначення виборів на 21 липня. Якщо рішення КС буде стосуватися обох пунктів, то звичайно, що вибори не можуть бути проведені 21 липня", – зазначила вона.

За словами Коцюруби, тоді вже Центрвиборчком не може ухвалити додаткового рішення. Водночас, треба читати весь текст рішення, оскільки можливо рішення буде стосуватися лише одного з пунктів, наголосила вона.

"Але підстави для визнання неконституційним рішення є. Тому цілком можливо чекати такого рішення", – додала експертка.

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Нагадаємо:

  • 11 червня Конституційний суд провів відкриту частину слухань за позовом народних депутатів щодо конституційності указу президента Зеленського від 21 травня щодо припинення повноважень Верховної Ради 8 скликання і призначення виборів на 21 липня.
  • Далі суд має прийняти рішення у закритому засіданні.
  • Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко порадила президенту Володимиру Зеленському не скасовувати свій указ про розпуск парламенту, навіть якщо Конституційний Суд визнає його неконституційним. Вона стверджує, що ЦВК зобов’язана буде виконати цей указ, незважаючи на рішення КС.

Теми: КСвибориВерховна РадаЗеленський
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