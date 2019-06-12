Если КС "забракует" два пункта указа Зеленского, выборов не будет - ОПОРА

Досрочные парламентские выборы, назначенные на 21 июля, могут не состояться, если Конституционный Суд признает неконституционными сразу 2 пункта указа президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире "Громадського" сообщила советник по юридическим вопросам Гражданской сети ОПОРА Ольга Коцюруба.

"Если будет признан указ неконституционным во всех частях. Первая часть есть, где есть роспуск Верховной Рады, и второй пункт о назначении выборов на 21 июля. Если решение КС будет касаться обоих пунктов, то конечно, что выборы не могут быть проведены 21 июля", - отметила она.

По словам Коцюрубы, тогда уже Центризбирком не может принять дополнительного решения. В то же время, надо читать весь текст решения, поскольку возможно решение будет касаться только одного из пунктов, подчеркнула она.

"Но основания для признания неконституционным решения есть. Поэтому вполне возможно ожидать такого решения", - добавила эксперт.

Читайте также: Указ президента о роспуске парламента: что скажет Конституционный Суд

Напомним: