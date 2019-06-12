Если КС "забракует" два пункта указа Зеленского, выборов не будет - ОПОРА
Досрочные парламентские выборы, назначенные на 21 июля, могут не состояться, если Конституционный Суд признает неконституционными сразу 2 пункта указа президента Владимира Зеленского.
Об этом в эфире "Громадського" сообщила советник по юридическим вопросам Гражданской сети ОПОРА Ольга Коцюруба.
"Если будет признан указ неконституционным во всех частях. Первая часть есть, где есть роспуск Верховной Рады, и второй пункт о назначении выборов на 21 июля. Если решение КС будет касаться обоих пунктов, то конечно, что выборы не могут быть проведены 21 июля", - отметила она.
По словам Коцюрубы, тогда уже Центризбирком не может принять дополнительного решения. В то же время, надо читать весь текст решения, поскольку возможно решение будет касаться только одного из пунктов, подчеркнула она.
"Но основания для признания неконституционным решения есть. Поэтому вполне возможно ожидать такого решения", - добавила эксперт.
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Напомним:
- 11 июня Конституционный суд провел открытую часть слушаний по иску народных депутатов относительно конституционности указа президента Зеленского от 21 мая о прекращении полномочий Верховной Рады 8 созыва и назначении выборов на 21 июля.
- Далее суд должен принять решение в закрытом заседании.
- Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко посоветовала президенту Владимиру Зеленскому не отменять свой указ о роспуске парламента, даже если Конституционный Суд признает его неконституционным. Она утверждает, что в таком случае ЦИК обязана будет выполнить этот указ, несмотря на решение КС.
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