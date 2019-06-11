Зеленський виступив з промовою у Конституційному суді і покинув залу

Президент Володимир Зеленський виступив із промовою у Конституційному суді, де розглядається конституційність його указу про розпуск парламенту і заявив, що його юридична позиція беззаперечна і бездоганна.

У своїй промові Зеленський наголосив, що вперше президент прийшов до Конституційного суду, а не викликає суддів до себе і це свідчить про його повагу до них і закону.

"Не мені розповідати вам, що таке дух і буква закону. Я впевнений, що рішення про розпуск Верховної Ради відповідає обом цим критеріям", - заявив глава держави.

За його словами, про відповідність "духу закону" свідчить багато факторів. Зокрема, громадяни України не вірять Раді і аплодують рішенню про розпуск Ради.

"І зараз суспільство дуже уважно слідкує за цією справою. Ви точно всі про це знаєте. І, думаю, ухвалите справедливе рішення, за яке нам не буде соромно і перед своїм народом, і перед всією Україною, і перед нашими дітьми", - сказав Зеленський.

Він додав, що його юридична позиція "беззаперечна і бездоганна", що має довести його представник у КС.

Після цього Зеленський заявив, що покидає залу Конституційного суду, щоб ніхто не казав, що рішення було ухвалено під тиском.

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