Розпуск Ради: Конституційний Суд завершив публічний розгляд справи

Конституційний Суд завершив розгляд справи про розпуск Верховної Ради на відкритій частині пленарного засідання.

Про це близько 18 години 11 червня повідомила голова КС Наталя Шаптала.

"Конституційний Суд не завершив свою работу, він переходить працювати в закриту частину пленарного засідання для прийняття і ухвалення рішення в цій справі", – наголосила Шаптала.

Вона додала, що рішення у справі буде опубліковано на офіційному сайті суду.

Наразі невідомо, коли саме буде ухвалене рішення. Однак провадження позначене як невідкладне, тому закон передбачає місяць на його розгляд.

Засідання щодо указу президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту тривало, з перервами, з 10 години ранку.

За цей час у суді виступив сам глава держави, його представник у КС Федір Веніславський, а також представники нардепів, які поскаржились на рішення президента і представник Ради у КС Анатолій Селіванов.

Окрім власних промов, вони також відповідали на питання одне одного і суддів.

Члени Конституційного суду, серед іншого, звернули увагу, що Верховна Рада не надала поіменний склад коаліції, відсутність якої нібито є підставою для розпуску парламенту.

Представник ВР на прохання суддів пообіцяв, що намагатиметься знайти цей список.

Також судді питали представника Зеленського про те, чому в указі відсутня конкретні підстави розпуску. Той зазначив, що законодавство не вимагає мотивувати укази президента.

Представник Зеленського Веніславський, крім того, говорив, що коаліція у Раді відсутня з 29 березня 2016 року, і що про це нібито заявляли і представники фракцій, і попередній президент Петро Порошенко.

Веніславський стверджував, що коаліція не подавала кандидатури на посади міністрів під час формування уряду Володимира Гройсмана та не підтримала більшістю жоден законопроект, внесений Кабміном. У Зеленського вважають, що це свідчить про відсутність коаліції.

Водночас, депутати, які вважають указ президента неконституційним, говорили, що він порушив право громадян обирати депутатів на 5 років і право депутатів створити нову коаліцію.

Також Олег Купрієнко з "Радикальної партії" стверджував, що навіть після виходу з коаліції трьох фракцій (74 депутатів), там все одно залишилась необхідна більшість (228 депутатів), бо до складу коаліції входили також позафракційні нардепи.

Водночас, у Зеленського заперечують, що позафракційні депутати можуть утворювати коаліцію.

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