"Батьківщина" назвала перших 50 кандидатів на виборах в Раду

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Середа, 12 червня 2019, 21:13

Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" оприлюднило першу п’ятдесятку в списку партії для участі у дострокових парламентських виборах.

Перші 10 позицій у партії виглядають так

1 Юлія Тимошенко

2 Сергій Тарута

3 Валентин Наливайченко

4 Сергій Соболєв

5 Олена Кондратюк

6 Іван Кириленко

7 Андрій Кожем’якін

8 Григорій Немиря

9 Сергій  Власенко

10 Валерій Дубіль

Нагадаємо:

  • 10 червня партія оприлюднила лише першу п’ятірку кандидатів.
  • Раніше очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що готова об’єднатися з президентською партією "Слуга народу" у Верховній Раді IX скликання.
  • 11 червня президент Володимир Зеленський призначив очільником Служби зовнішньої розвідки нардепа "Батьківщини" Владислава Бухарєва.

Українська правда

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Теми: Батьківщина вибори Верховна Рада


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