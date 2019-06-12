"Батьківщина" назвала перших 50 кандидатів на виборах в Раду

Перші 10 позицій у партії виглядають так

Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" оприлюднило першу п’ятдесятку в списку партії для участі у дострокових парламентських виборах.

Українська правда

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