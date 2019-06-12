"Батьківщина" назвала перших 50 кандидатів на виборах в Раду
Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" оприлюднило першу п’ятдесятку в списку партії для участі у дострокових парламентських виборах.
Перші 10 позицій у партії виглядають так
1 Юлія Тимошенко
2 Сергій Тарута
3 Валентин Наливайченко
4 Сергій Соболєв
5 Олена Кондратюк
6 Іван Кириленко
7 Андрій Кожем’якін
8 Григорій Немиря
9 Сергій Власенко
10 Валерій Дубіль
Нагадаємо:
- 10 червня партія оприлюднила лише першу п’ятірку кандидатів.
- Раніше очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що готова об’єднатися з президентською партією "Слуга народу" у Верховній Раді IX скликання.
- 11 червня президент Володимир Зеленський призначив очільником Служби зовнішньої розвідки нардепа "Батьківщини" Владислава Бухарєва.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua