"Батькивщина" назвала первых 50 кандидатов на выборах в Раду
3016 просмотров
Среда, 12 июня 2019, 21:13
Всеукраинское объединение "Батькивщина" обнародовало первые 50 фамилий в списке партии для участия в досрочных парламентских выборах.
Первые 10 позиций выглядят таким образом:
1 Юлия Тимошенко
2 Сергей Тарута
3 Валентин Наливайченко
4 Сергей Соболев
5 Елена Кондратюк
6 Иван Кириленко
7 Андрей Кожемякин
8 Григорий Немыря
9 Сергей Власенко
10 Валерий Дубиль
Напомним:
- 10 июня партия обнародовала только первую пятерку кандидатов.
- Ранее руководительница "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что готова объединиться с президентской партией "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва.
- 11 июня президент Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки нардепа "Батькивщины" Владислава Бухарева.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua