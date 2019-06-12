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"Батькивщина" назвала первых 50 кандидатов на выборах в Раду

Среда, 12 июня 2019, 21:13

Всеукраинское объединение "Батькивщина" обнародовало первые 50 фамилий в списке партии для участия в досрочных парламентских выборах.

Первые 10 позиций выглядят таким образом:

1 Юлия Тимошенко

2 Сергей Тарута

3 Валентин Наливайченко

4 Сергей Соболев

5 Елена Кондратюк

6 Иван Кириленко

7 Андрей Кожемякин

8 Григорий Немыря

9 Сергей Власенко

10 Валерий Дубиль

Напомним:

  • 10 июня партия обнародовала только первую пятерку кандидатов.
  • Ранее руководительница "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что готова объединиться с президентской партией "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва.
  • 11 июня президент Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки нардепа "Батькивщины" Владислава Бухарева.

Украинская правда
Темы: БатькивщинавиборыВерховная Рада
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