"Батькивщина" назвала первых 50 кандидатов на выборах в Раду

Всеукраинское объединение "Батькивщина" обнародовало первые 50 фамилий в списке партии для участия в досрочных парламентских выборах.

Украинская правда

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