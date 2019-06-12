В одеській колонії, де був бунт, виявили жорстоке поводження

Під час позапланового моніторингового візиту 12 червня до Одеської виправної колонії №51 виявили численні ознаки жорстокого поводження з засудженими.

Про це повідомляє прес-служба Уповноваженого Верховної Ради з прав людини після візиту до колонії представника омбудсмена у південних областях Олександра Остапенка.

Зазначається, що засуджені скаржаться на системні побори в колонії, погану соціально-виховну роботу, необґрунтовані догани.

Під час візиту також з’ясувалося, що засуджених недостатньо забезпечують питною кип’яченою водою і вони п’ють воду з крану.

Крім того, штучне освітлення коридорів і сходів надто тьмяне, а подекуди й відсутнє.

"Перегородки та двері у туалетах не забезпечують достатнього рівня приватності, а подекуди відсутні. Душові кімнати не облаштовані кабінками. Таким чином, право на приватність та гідне ставлення до утриманих в установі не забезпечено", - звітували монітори.

Також повідомляється, що засудженим не завжди надають ліків за медичними показаннями.

"Під час огляду у приміщенні медичної частини виявлений хворий з травматичною ампутацією правої верхньої кінцівки. Травма отримана ним на виробництві 9 квітня цього року. На теперішній час з рани досі не зняті шви", - зазначає прес-служба.

Крім того, засуджені не знають про своє право через звернення до Уповноваженого з прав людини оскаржити дії адміністрації установи чи умови тримання.

Нагадаємо: