Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В одеській колонії, де був бунт, виявили жорстоке поводження

Середа, 12 червня 2019, 22:28

Під час позапланового моніторингового візиту 12 червня до Одеської виправної колонії №51 виявили численні ознаки жорстокого поводження з засудженими.

Про це повідомляє прес-служба Уповноваженого Верховної Ради з прав людини після візиту до колонії представника омбудсмена у південних областях Олександра Остапенка.

Зазначається, що засуджені скаржаться на системні побори в колонії, погану соціально-виховну роботу, необґрунтовані догани.

Під час візиту також з’ясувалося, що засуджених недостатньо забезпечують питною кип’яченою водою і вони п’ють воду з крану.

Крім того, штучне освітлення коридорів і сходів надто тьмяне, а подекуди й відсутнє.

"Перегородки та двері у туалетах не забезпечують достатнього рівня приватності, а подекуди відсутні. Душові кімнати не облаштовані кабінками. Таким чином, право на приватність та гідне ставлення до утриманих в установі не забезпечено", - звітували монітори.

Також повідомляється, що засудженим не завжди надають ліків за медичними показаннями.

"Під час огляду у приміщенні медичної частини виявлений хворий з травматичною ампутацією правої верхньої кінцівки. Травма отримана ним на виробництві 9 квітня цього року. На теперішній час з рани досі не зняті шви", - зазначає прес-служба.

Крім того, засуджені не знають про своє право через звернення до Уповноваженого з прав людини оскаржити дії адміністрації установи чи умови тримання.

Нагадаємо:

  • 27 травня 2019 року засуджені в одеській виправній колонії №51 вчинили бунт, сталася пожежа. Внаслідок заворушень були пошкоджені міжзонне КПП, приміщення чергової частини та адміністративної будівлі в зоні, відділу нагляду і безпеки та інші приміщення.
  • 31 травня адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби на засіданні комісії з оптимізації слідчих ізоляторів вирішила законсервувати колонію через масштаби пошкоджень установи під час бунту, а також через її заповненість лише на 45% (у колонії перебувають 449 засуджених).

Українська правда
Теми: в'язницяОдесаомбудсмен
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
в'язниця
Росія створює "мережу в'язниць" для українців – АР
Навальному у в'язниці 100 днів поспіль вмикають послання Путіна
Саакашвілі відповів президентці Грузії, яка відмовляється його помилувати. Лист
Останні новини
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні сніжитиме, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
Усі новини...
Реклама: