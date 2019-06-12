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В одесской колонии, где был бунт, обнаружили жестокое обращение

Среда, 12 июня 2019, 22:28

В ходе внепланового мониторингового визита 12 июня в Одесскую исправительную колонию №51 обнаружили многочисленные признаки жестокого обращения с осужденными.

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады по правам человека после визита в колонию представителя омбудсмена в южных областях Александра Остапенко.

Отмечается, что осужденные жалуются на системные поборы в колонии, плохую социально-воспитательную работу, необоснованные выговоры.

Во время визита также выяснилось, что осужденных недостаточно обеспечивают питьевой кипяченой водой и они пьют воду из крана.

Кроме того, искусственное освещение коридоров и лестниц слишком тусклое, а иногда вообще отсутствует.

"Перегородки и двери в туалетах не обеспечивают достаточного уровня приватности, а иногда отсутствуют. Душевые комнаты не оборудованы кабинками. Таким образом, право на приватность и достойное отношение к заключенным в учреждении не обеспечено", - отчитались мониторы.

Также сообщается, что осужденным не всегда предоставляют лекарства согласно медицинским показаниям.

"В ходе осмотра в помещении медицинской части выявлен больной с травматической ампутацией правой верхней конечности. Травма получена им на производстве 9 апреля этого года. В настоящее время с раны до сих пор не сняты швы", - сказано в докладе.

Кроме того, осужденные не осведомлены о своем праве с помощью обращения к Уполномоченному по правам человека обжаловать действия администрации учреждения или условия содержания.

Напомним:

  • 27 мая 2019 года осужденные в одесской исправительной колонии №51 подняли бунт, произошел пожар. Вследствие беспорядков были повреждены межзонный КПП, помещение дежурной части и административного здания в зоне, отдел надзора и безопасности и другие помещения.
  • 31 мая администрация Государственной уголовно-исполнительной службы на заседании комиссии по оптимизации следственных изоляторов решила законсервировать колонию в связи с масштабами повреждений учреждения во время бунта, а также в связи с ее заполненностью лишь на 45% (в колонии находится 449 осужденных).

Украинская правда
Темы: тюрьмаОдессаомбудсмен
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