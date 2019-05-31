Одеську колонію законсервували після бунту

Одеську виправну колонію №51 вирішили законсервувати.

Про це повідомляє Адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України у Facebook.

"31.05.2019 в Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України під головуванням заступника Міністра юстиції Чернишова Д.В. відбулось засідання комісії з оптимізації слідчих ізоляторів, установ виконання покарань та підприємств установ виконання покарань", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у колонії тримається 449 засуджених, що становить 45 % від планового наповнення та "дає підстави для прийняття рішення про консервацію цієї установи".

Також під час бунту були пошкоджені міжзонне КПП, приміщення чергової частини та адміністративної будівлі в зоні, приміщення оперативного відділу, відділу соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими, відділу нагляду і безпеки.

Крім того, у непридатному стані знаходиться банно-пральний комбінат, крамниця та приміщення дільниці посиленого контролю.

"Враховуючи це, членами комісії одноголосно прийнято рішення оптимізувати діяльність державної установи "Південна виправна колонія (№ 51)" шляхом консервації", - зазначили у відомстві.

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