Данилюк поговорив із представником Атлантичної ради про реформу безпеки

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Четвер, 13 червня 2019, 09:33

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк провів зустріч з членом наглядової ради Атлантичної ради Девідом Петреусом.

Про це повідомляє прес-служба РНБО 13 червня.

"Сторони обговорили перебіг реформи органів сектору безпеки і оборони, насамперед, Служби безпеки України, а також комплекс заходів з реформування Збройних сил України й інших утворених відповідно до законів України військових формувань", – йдеться у повідомленні.

Окрему увагу вони приділили питанню подолання корупції в Україні.

Петреус засвідчив підтримку України у її подальшому просуванні шляхом демократичного розвитку.

Зазначимо, що Девід Говелл Петреус – американський воєначальник, генерал.

Свого часу він командував Міжнародними об'єднаними збройними силами в Іраку (2007-2008 рр), очолював Центральне командування Збройних сил США (2008-2010 рр.), командував Об'єднаними збройними силами коаліції в Афганістані (2010-2011 рр), а також очолював Центральне розвідувальне управління (2011-2012 рр.).

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Теми: Данилюк РНБО


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