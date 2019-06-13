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Данилюк поговорил с представителем Атлантического совета о реформе безопасности

Четверг, 13 июня 2019, 09:33

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел встречу с членом наблюдательного совета Атлантического совета Дэвидом Петреусом.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО 13 июня.

"Стороны обсудили ход реформы органов сектора безопасности и обороны, прежде всего, Службы безопасности Украины, а также комплекс мероприятий по реформированию Вооруженных сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований", – говорится в сообщении.

Особое внимание они уделили вопросу преодоления коррупции в Украине.

Петреус выразил поддержку Украине в ее дальнейшем продвижении по пути демократического развития.

Отметим, что Дэвид Хоуэлл Петрэус – американский военачальник, генерал.

В свое время он командовал Международными объединенными вооруженными силами в Ираке (2007-2008 гг), возглавлял Центральное командование Вооруженных сил США (2008-2010 гг.), командовал Объединенными вооруженными силами коалиции в Афганистане (2010-2011 гг), а также возглавлял Центральное разведывательное управление (2011-2012 гг.).

Темы: Александр ДанилюкСНБО
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