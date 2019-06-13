Данилюк поговорил с представителем Атлантического совета о реформе безопасности

355 просмотров
Четверг, 13 июня 2019, 09:33

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел встречу с членом наблюдательного совета Атлантического совета Дэвидом Петреусом.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО 13 июня.

"Стороны обсудили ход реформы органов сектора безопасности и обороны, прежде всего, Службы безопасности Украины, а также комплекс мероприятий по реформированию Вооруженных сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований", – говорится в сообщении.

Особое внимание они уделили вопросу преодоления коррупции в Украине.

Петреус выразил поддержку Украине в ее дальнейшем продвижении по пути демократического развития.

Отметим, что Дэвид Хоуэлл Петрэус – американский военачальник, генерал.

В свое время он командовал Международными объединенными вооруженными силами в Ираке (2007-2008 гг), возглавлял Центральное командование Вооруженных сил США (2008-2010 гг.), командовал Объединенными вооруженными силами коалиции в Афганистане (2010-2011 гг), а также возглавлял Центральное разведывательное управление (2011-2012 гг.).

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Данилюк СНБО


powered by lun.ua
Материалы по теме
Делегация СНБО во главе с Данилюком посетила линию соприкосновения 12 июня 2019, 10:25
Данилюк рассказал о деталях заседания СНБО и "конструктивном взаимодействии" 1 июня 2019, 15:50
СНБО не хватило одного заседания по энергетике, соберутся еще раз 31 мая 2019, 18:50
Все новости
Главные новости
Путин считает, что отношения РФ и Украины будут "неизбежно восстановлены"
И.о. главы СБУ Баканов рассказал о российском гражданстве жены
Если КС "забракует" два пункта указа Зеленского, выборов не будет - ОПОРА
Тимошенко советует Зеленскому не считаться с решением КС о роспуске Рады
Все новости
спорт

7 удивительных вещей, которые делает с нашим телом ежедневная "планка"

здоровье

Супервитамины для психического здоровья

тест

Феминитивы – это ежедневный праздник, как хорошо вы их знаете?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів