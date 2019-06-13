Цього року жертв серед цивільних на Донбасі поменшало, але в червні – сплеск

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні з квітня 2014 року до 9 червня 2019 року зафіксувала 3332 смерті серед цивільного населення на Донбасі, ще понад 7000 осіб дістали поранень.

Дані доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини представили в Києві у четвер на прес-конференції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ними, від початку 2019 року було зафіксовано 70 жертв серед цивільних, зокрема 12 загинули внаслідок конфлікту на Донбасі, ще 58 були поранені.



"Це найменший показник за весь період конфлікту", – йдеться в доповіді.



Однак від початку червня місія також зафіксувала 12 жертв серед цивільного населення.



"Це стільки ж, скільки за весь травень", – зазначив голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер.

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