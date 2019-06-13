Цього року жертв серед цивільних на Донбасі поменшало, але в червні – сплеск
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні з квітня 2014 року до 9 червня 2019 року зафіксувала 3332 смерті серед цивільного населення на Донбасі, ще понад 7000 осіб дістали поранень.
Дані доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини представили в Києві у четвер на прес-конференції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Згідно з ними, від початку 2019 року було зафіксовано 70 жертв серед цивільних, зокрема 12 загинули внаслідок конфлікту на Донбасі, ще 58 були поранені.
"Це найменший показник за весь період конфлікту", – йдеться в доповіді.
Однак від початку червня місія також зафіксувала 12 жертв серед цивільного населення.
"Це стільки ж, скільки за весь травень", – зазначив голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер.
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Нагадаємо:
- 21 січня 2019 року Моніторингова місія ООН з прав людини в Києві повідомляла, що внаслідок збройного конфлікту на сході України з квітня 2014 року до кінця 2018 року загинули від 12 800 до 13 000 осіб: приблизно 3300 загиблих були цивільними особами, 4000 – військовослужбовцями української армії, а 5500 – підтримуваними Росією бойовиками.
- Ще від 27 тисяч до 30 тисяч осіб отримали під час конфлікту поранення.
- Наприкінці 2017 року ООН наводила меншу кількість загиблих внаслідок конфлікту на Сході України – 10 300 осіб. Кількість поранених тоді оцінювали в 24 тисячі.
- У 2018 році, за даними ООН, на Донбасі загинули 55 цивільних осіб (це вдвічі менше, ніж 2017 року), 224 дістали поранення.
- 6 травня 2019 року Петро Порошенко, востаннє відвідуючи схід України у статусі президента, сказав, що за час російської агресії на Донбасі загинули 2973 українських бійців з усіх силових відомств.
- На початку червня ситуація в зоні ООС загострилася.
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