В этом году жертв среди гражданских на Донбассе меньше, но в июне – всплеск

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Четверг, 13 июня 2019, 11:59

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине с апреля 2014 года по 9 июня 2019 года зафиксировала 3332 смертей среди гражданского населения на Донбассе, еще более 7000 были ранены.

Данные доклада Мониторинговой миссии ООН по правам человека представили в Киеве в четверг на пресс-конференции, сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно этим данным, с начала 2019 года были зафиксированы 70 жертв среди гражданских, в частности 12 погибли в результате конфликта на Донбассе, еще 58 были ранены.

"Это наименьший показатель за весь период конфликта", – говорится в докладе.

С начала июня миссия также зафиксировала 12 жертв среди гражданского населения.

"Это столько же, сколько за весь май", – сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

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Напомним:

  • 21 января 2019 года Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Киеве сообщала, что в результате вооруженного конфликта на востоке Украины с апреля 2014 года до конца 2018 года погибли от 12 800 до 13 000 человек: примерно 3300 погибших были гражданскими лицами, 4000 – военнослужащими украинской армии, а 5500 – поддерживаемыми Россией боевиками.
  • Еще от 27000 до 30000 человек получили во время конфликта ранения.
  • В конце 2017 года ООН приводила меньшее количество погибших в результате конфликта на востоке Украины – 10 300 человек. Число раненых тогда оценивали в 24 тысячи.
  • В 2018 году, по данным ООН, на Донбассе погибли 55 гражданских лиц (это вдвое меньше, чем в 2017 году), 224 получили ранения.
  • 6 мая 2019 года Петр Порошенко, в последний раз посещая восток Украины в статусе президента, сказал, что за время российской агрессии на Донбассе погибли 2973 украинских бойцов из всех силовых ведомств.
  • В начале июня ситуация в зоне ООС обострилась.

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Темы: Донбасс война ООС ООН


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