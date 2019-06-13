В этом году жертв среди гражданских на Донбассе меньше, но в июне – всплеск

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине с апреля 2014 года по 9 июня 2019 года зафиксировала 3332 смертей среди гражданского населения на Донбассе, еще более 7000 были ранены.

Данные доклада Мониторинговой миссии ООН по правам человека представили в Киеве в четверг на пресс-конференции, сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно этим данным, с начала 2019 года были зафиксированы 70 жертв среди гражданских, в частности 12 погибли в результате конфликта на Донбассе, еще 58 были ранены.



"Это наименьший показатель за весь период конфликта", – говорится в докладе.



С начала июня миссия также зафиксировала 12 жертв среди гражданского населения.



"Это столько же, сколько за весь май", – сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

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Напомним: