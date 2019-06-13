Украину продолжает поджаривать летний зной – прогноз на 2 дня

В Украине в ближайшие сутки 14 июня в поле повышенного атмосферного давления сохранится жаркая и в основном сухая погода.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, передает "Интерфакс-Украина".

Осадков не прогнозируется, лишь днем на крайнем западе кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный (на юге и востоке - северо-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью ожидается 15-21°, на побережье морей до 24°, днем 28-33°; в Сумской, Харьковской и Луганской областях ночью 13-18°, днем 25-30°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 21-27°.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер юго-восточный , 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 30-32°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице 14 июня самая высокая температура днем была 33,0° в 1998 году, самая низкая ночью 6,5° в 1891 году.

В Украине 15 июня также без осадков, лишь днем в Карпатском регионе, а также северных областях и Винницкой области местами ожидается кратковременный дождь с грозой.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей 20-24°; днем 27-32°, в южной и восточной части до 34°.

В Киеве в субботу ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный , 5-10 м/с. Температура ночью 19-21°, днем 30-32°.

По состоянию на 9:00 утра четверга, 13 июня, температура воды в Черном и Азовском морях была 22-25°; в р.Днепре в пределах Киева 25°.

Напомним: